Aeroplanët e rinj mbikëqyrës të NATO-s mund të dorëzohen brenda katër vjetësh, thotë prodhuesi
NATO njoftoi më parë se do të blinte një flotë të re aeroplanësh mbikëqyrës Saab Globaleye.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë suedeze ka thënë se dorëzimet e aeroplanëve të rinj për aleancën mund të fillojnë që në vitin 2030, nëse NATO kontrakton shpejt kompaninë, transmeton Telegrafi.
Micael Johansson u tha gazetarëve në Ankara se çmimi përfundimtar i marrëveshjes nuk ishte rënë dakord ende, por vlerësoi se do të ishte midis 400 dhe 450 milionë dollarë për aeroplan.
E Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka folur përsëri në forumin e industrisë së mbrojtjes në Ankara.
Gazetarja estoneze Kaldoja: Samiti i Ankarasë do të tregojë nëse NATO po i kthen premtimet në veprime
Ai e krahasoi punën bashkëpunuese të anëtarëve të aleancës me kombet e futbollit që aktualisht konkurrojnë në Kupën e Botës FIFA, e cila po zhvillohet në Amerikën e Veriut.
"Asnjë ekip nuk fiton për shkak të një lojtari të shkëlqyer. Ne kemi nevojë për portierin, ju keni nevojë për mbrojtësit, mesfushorët, sulmuesit", tha Rutte.
"Dhe po, të gjithë e vënë re lojtarin që shënoi golin e fitores. Por pas çdo lojtari dhe ekipi të suksesshëm në fushë janë shumë të tjerë në stol dhe prapa skenave - trajnerët, analistët, njerëzit që sigurohen që gjithçka të funksionojë dhe futbolli të ketë rëndësi. Askush nuk fiton vetëm. NATO është shumë e njëjtë. Duhet një ekip i tërë për të penguar dhe mbrojtur në mënyrë më efektive. Kështu duket puna në grup, dhe ky është një ekip që di të shënojë", shtoi ai. /Telegrafi/