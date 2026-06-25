Trump thotë se Erdogan është arsyeja pse po merr pjesë në samitin e NATO-s në Turqi
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara nga respekti për presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se me shumë gjasa nuk do të kishte shkuar nëse takimi do të mbahej diku tjetër.
Duke folur me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën, Trump e përshkroi Turqinë si një fuqi të madhe ushtarake brenda NATO-s dhe tha se aftësitë e saj shpesh nënvlerësohen.
Ai vuri në dukje rezervat e gjera të pajisjeve ushtarake të vendit dhe lidhjet e gjata të mbrojtjes me Uashingtonin.
"Nëse samiti nuk do të zhvillohej në Turqi, nuk mendoj se do të kisha shkuar atje", tha Trump. "Po shkoj nga respekti për presidentin Erdogan".
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, deklaratat nënvizojnë lidhjet e ngrohta personale të Trump me Erdoganin në një kohë kur ndikimi rajonal dhe strategjik i Turqisë brenda aleancës po zgjerohet.
Trump tha gjithashtu se ka të ngjarë të ndërmarrë një hap që do ta bënte Turqinë "shumë të lumtur" kur u pyet për kërkesën e Ankarasë për avionë luftarakë dhe motorë reaktivë F-35.
I pyetur nëse do të shkonte në Turqi "me një çantë të madhe dhuratash", Trump vuri në dukje anëtarësimin e Turqisë në NATO.
"Shikoni, ai është (Presidenti Rexhep Tajip Erdogan) anëtar i NATO-s... Ai është një anëtar i fortë i NATO-s", tha Trump gjatë takimit të tij me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën.
"Po, ndoshta do të bëj diçka që do ta bëjë shumë të lumtur", shtoi presidenti amerikan.
Turqia po përgatitet të presë udhëheqësit e NATO-s në një samit në kryeqytetin Ankara më 7-8 korrik.
Shefi i NATO-s, Mark Rutte, nga ana e tij, tha se Turqia ka një bazë industriale "të madhe" të mbrojtjes. /Telegrafi/