Trump pyetet për raportimet se ai dhe familja e tij fituan mbi 1 miliard dollarë në kripto
Presidenti amerikan, Donald Trump, mohoi se kishte diçka të paligjshme në fitimet masive nga kriptomonedha, të para në formularët e tij të deklarimit financiar të publikuar këtë javë.
“Mund ta dija. Nuk e dija. Nuk ka asgjë të paligjshme. Nuk ka asgjë të keqe”, tha Trump në një intervistë me CNBC.
Deklaratat financiare personale të presidentit të publikuara treguan se ai fitoi më shumë se 1 miliard dollarë nga World Liberty Financial, sipërmarrja e kriptomonedhave që ai bashkëthemeloi me djemtë e tij Eric Trump dhe Donald Trump Jr.
Familja Trump e nisi sipërmarrjen në vjeshtën e vitit 2024, ndërsa kandidati i atëhershëm presidencial përqafoi industrinë e kriptovalutave gjatë fushatës së tij.
World Liberty Financial është përballur me polemika gjatë mandatit të dytë të Trumpit, pasi kritikët e kanë akuzuar presidentin dhe familjen e tij për konflikte interesi.
Kur u pyet nga CNBC nëse kishte të bënte me shumën e madhe të parave që fitoi nga kriptomonedha, presidenti Trump paralajmëroi se SHBA-të duhet të udhëheqin në industri në një përpjekje për të kompensuar Kinën.
“Mënyra se si e shoh unë kriptovalutën është paksa ndryshe: Ne duhet të jemi në krye”, tha ai.
“Si për shembull Inteligjenca Artificiale. Ne po kryesojmë ndjeshëm mbi Kinën dhe të gjithë të tjerët”, shtoi ai. /Telegrafi/