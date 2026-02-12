Trump paralajmëron Iranin për pasoja "shumë traumatike" nëse nuk arrihet një marrëveshje
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi Iranin të enjten me pasoja "shumë traumatike" nëse nuk arrin të arrijë një marrëveshje bërthamore - por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ishte skeptik në lidhje me cilësinë e një marrëveshjeje të tillë.
Duke folur një ditë pasi priti Netanyahun në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se shpresonte për një rezultat "gjatë muajit të ardhshëm" nga negociatat e Uashingtonit me Teheranin mbi programin e tij bërthamor.
"Ne duhet të bëjmë një marrëveshje, përndryshe do të jetë shumë traumatike, shumë traumatike. Nuk dua që kjo të ndodhë, por ne duhet të bëjmë një marrëveshje", u tha Trump gazetarëve, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Kjo do të jetë shumë traumatike për Iranin nëse ata nuk arrijnë një marrëveshje".
Trump - i cili po shqyrton dërgimin e një aeroplanmbajtëse të dytë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit - kujtoi sulmet ushtarake amerikane që ai urdhëroi në objektet bërthamore të Teheranit gjatë luftës 12-ditore të Izraelit me Iranin në korrik të vitit të kaluar.
“Do të shohim nëse mund të arrijmë një marrëveshje me ta, dhe nëse nuk mundemi, do të na duhet të kalojmë në fazën e dytë. Faza e dytë do të jetë shumë e vështirë për ta”, tha Trump.
Netanyahu kishte udhëtuar për në Uashington për të nxitur Trumpin që të merrte një qëndrim më të ashpër në bisedimet bërthamore të Iranit, veçanërisht për përfshirjen e arsenalit të raketave balistike të Republikës Islamike.
Por udhëheqësit izraelitë dhe amerikanë me sa duket mbetën në mosmarrëveshje, me Trumpin që tha pas takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë të mërkurën se ai kishte këmbëngulur që negociatat duhet të vazhdonin.
Netanyahu tha në Uashington të enjten para se të nisej për në Izrael se Trump besonte se po përgatiste terrenin për një marrëveshje.
Por kryeministri izraelit shtoi: “Nuk do t’ju fsheh se shpreha skepticizëm të përgjithshëm në lidhje me cilësinë e çdo marrëveshjeje me Iranin”.
Pavarësisht dallimeve të tyre mbi Iranin, Trump sinjalizoi mbështetjen e tij të fortë personale për Netanyahun, ndërsa kritikoi presidentin Izraelit Isaac Herzog për refuzimin e kërkesës së tij për të falur kryeministrin për akuzat për korrupsion.
Trump ka lënë të kuptohet vazhdimisht për veprime të mundshme ushtarake të SHBA-së kundër Iranit pas shtypjes vdekjeprurëse të protestave muajin e kaluar, edhe pse Uashingtoni dhe Teherani rifilluan bisedimet javën e kaluar me një takim në Oman. /Telegrafi/