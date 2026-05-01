Trump paralajmëron 25% tarifa për veturat nga Bashkimi Evropian
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do të rrisë tarifat e vendosura për veturat dhe kamionët nga Bashkimi Evropian në 25% javën e ardhshme, një veprim që mund të trondisë më tej një ekonomi globale që tashmë është tronditur nga lufta me Iranin.
Trump tha në një postim në rrjete sociale se BE-ja “nuk po i përmbahet Marrëveshjes sonë të Tregtisë të dakordësuar plotësisht”.
Ai nuk dha arsye të mëtejshme, por njoftimi vjen në një kohë veçanërisht të tensionuar për marrëdhëniet midis Bardhë dhe BE-së.
Të enjten, Trump rifilloi kritikat ndaj kancelarit gjerman Friedrich Merz, duke i thënë atij të përqendrohet në përfundimin e luftës në Ukrainë në vend që të "ndërhyjë" në Iranin.
Gjermania ka të ngjarë të goditet rëndë nga një tarifë e ashpër për veturat dhe pjesët, pasi është përgjegjëse për një sasi të konsiderueshme të eksporteve të automjeteve të BE-së.
Ai gjithashtu iu referua aleatëve evropianë, Spanjës dhe Italisë, si "absolutisht të tmerrshëm" për refuzimin e tyre për t'u përfshirë në luftën e Iranit. /Telegrafi/