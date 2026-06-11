Trump mungon në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës në SHBA
Presidenti amerikan, Donald Trump nuk do të marrë pjesë në ndeshjen e parë të Kupës së Botës që do të zhvillohet në SHBA midis SHBA-së dhe Paraguait të premten në Los Angeles.
Është një mungesë e dukshme, ndërsa Shtetet e Bashkuara nisin rolin e tyre si bashkë-organizatore e ngjarjes më të madhe sportive në botë.
Presidenti i Paraguait, Santiago Pena, njoftoi të mërkurën se do të udhëtonte për të parë ndeshjen.
Në vend të kësaj, Sekretari i Shtetit Marco Rubio do të udhëheqë delegacionin zyrtar të SHBA-së në ndeshje, njoftoi Departamenti i Shtetit.
Vendimi vjen ndërsa administrata po përballet me një sërë sfidash diplomatike dhe logjistike të lidhura me turneun, duke përfshirë çështjet e vizave që prekin disa vende dhe delegacione pjesëmarrëse.
Trump i ka cilësuar vazhdimisht Kupën e Botës dhe Lojërat Olimpike të vitit 2028 si ngjarje ndërkombëtare të rëndësishme që zhvillohen gjatë presidencës së tij, duke i cilësuar ato si mundësi për të shfaqur forcën amerikane. /Telegrafi/