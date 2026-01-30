Trump Mobile paralajmëron një version “Ultra” të telefonit që askush ende nuk e ka
Trump Mobile ka njoftuar se po përgatit një model më të fuqishëm T1 Ultra edhe pse telefoni i parë T1 ende nuk ka arritur tek konsumatorët.
Shumë njerëz kishin rezervuar me entuziazëm telefonin T1, por deri më tani askush nuk e ka parë atë në dorë. Megjithatë, kompania nuk është ndalur, dhe një drejtues i Trump Mobile ka thënë se në zhvillim është edhe një model më i avancuar – T1 Ultra.
Në një intervistë për Wireless Dealer Magazine, drejtori ekzekutiv Don Hendrikson tha se hapi i radhës i madh do të jetë prezantimi i modelit T1 Ultra, duke e përshkruar atë si një pajisje premium që do të ndërtojë mbi “suksesin” e modelit origjinal T1.
Megjithatë, fjala “sukses” tingëllon ironike, sepse telefoni T1 nuk është parë jashtë imazheve reklamuese, dhe ai as nuk ka një datë të qartë të daljes në treg. Deri tani, ai ka tërhequr vetëm një numër të madh njerëzish që kanë paguar një depozitë prej 100 dollarësh, pa e marrë telefonin.
Hendrikson gjithashtu sugjeroi se blerësit janë “tërësisht të etur” për modelin T1 Ultra – edhe pse ky model nuk ishte fare përmendur deri në intervistë dhe telefoni origjinal duket se “është zhdukur në veprim”.
Përdorimi i emrit “Ultra” është i njëjti trend që shumë prodhues, si Samsung, përdorin për modelet e tyre më të fuqishme, kështu që ka kuptim që Trump Mobile dëshiron të ndjekë një strategji të ngjashme të markës.
Megjithatë, fakti që versioni bazë T1 ende nuk është dërguar, i bën plane për një version edhe më të shtrenjtë, si T1 Ultra, të duket mjaft i parakohshëm për momentin. /Telegrafi/