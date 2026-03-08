Trump: Kuba do të bjerë shumë shpejt
Parku Kombëtar Trump Doral Miami priti të shtunën një takim midis presidentit amerikan dhe udhëheqësve nga 14 vende të rajonit, të thirrur në kuadër të iniciativës 'Mburoja e Amerikave ' .
Pjesëmarrësit përfshinin Javier Milei, Nayib Bukele dhe presidentin e zgjedhur kilian Jose Antonio Kast, së bashku me udhëheqësit e Ekuadorit, Paraguait, Hondurasit dhe Republikës Dominikane, ndër të tjerë.
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum nuk u ftua.
Trump e shpjegoi këtë në mënyrë të qartë: ajo ka refuzuar ndihmën e SHBA-së për të luftuar kartelet.
Pika qendrore e takimit ishte njoftimi i një aleance ushtarake me një qëllim të deklaruar: "eliminimin e karteleve" nga bota perëndimore.
Sipas Trumpit, shtatëmbëdhjetë vende i janë bashkuar zyrtarisht.
"Thelbi i marrëveshjes sonë është një angazhim për të përdorur forcën vdekjeprurëse ushtarake për të shkatërruar kartelet e liga dhe rrjetet terroriste", tha ai në tubim.
I njëjti do të presë samitin e G20 më vonë këtë vit.
Raportohet se Trump i kushtoi një pjesë të rëndësishme të fjalimit të tij Kubës.
Ai tha se ishulli është në "momentet e fundit" dhe se po negocion drejtpërdrejt me Havanën përmes Sekretarit të Shtetit të lindur në Kubë, Marco Rubio.
"Ata duan të negociojnë dhe mendoj se një marrëveshje do të arrihet shumë lehtë", tha Trump.
Por, presidenti amerikan nuk e përjashtoi atë që e quajti një "marrje miqësore" të ishullit. /Telegrafi/