Trump kërcënon të bllokojë urën SHBA-Kanada, reagon kryeministri kanadez
Kryeministri kanadez, Mark Carney, tha se ka biseduar me Donald Trumpin lidhur me kërcënimin e presidentit amerikan për të bllokuar hapjen e një ure të re që lidh Detroitin me Windsorin, Ontario.
“Situata do të zgjidhet”, deklaroi Carney sot para gazetarëve në Ottawa, shkruan cnn.
Ai shtoi se “i shpjegova presidentit se Kanadaja ka paguar për urën së pari. Së dyti, ajo është pronë e përbashkët midis shtetit të Michiganit dhe qeverisë kanadeze, dhe në ndërtimin e saj janë përfshirë çelik amerikan dhe punëtorë amerikanë”.
Kryeministri gjithashtu theksoi se të dy udhëheqësit “vendosën të kenë biseda të tjera mbi këto çështje” paralelisht me negociatat e vazhdueshme tregtare mes SHBA-së dhe Kanadasë.
Kujtojmë se Trump ka shkaktuar tension të ri në marrëdhëniet SHBA‑Kanada duke deklaruar se mund të pengojë hapjen e Gordie Howe International Bridge – një urë që ka kushtuar rreth 4.6–5.7 miliardë dollarë dhe është financuar kryesisht nga Kanadaja – nëse Shtetet e Bashkuara nuk marrin kompensim dhe trajtim “të drejtë e me respekt”.
Kjo deklaratë vjen në kuadër të një mosmarrëveshjeje më të gjerë tregtare mes dy vendeve, që përfshin tarifa doganore, negociata tregtare me Kinën dhe kritika për përdorimin e çelikut jo‑amerikan në projektet e mëdha infrastrukturore. /Telegrafi/
