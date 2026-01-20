Trump kërcënon me tarifa 200 për qind për verën franceze nëse Parisi nuk i bashkohet 'Bordit të Paqes' në Gaza
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërcënuar të vendosë një tarifë prej 200% për verën dhe shampanjën franceze, pasi një ndihmës i presidentit francez, Emmanuel Macron, tha se Franca "nuk ka ndërmend" të pranojë një ftesë për t'u bashkuar me "Bordin e Paqes" për Gazën.
"Askush nuk e do atë sepse ai do të largohet nga detyra shumë shpejt", tha Trump pasi dëgjoi nga një gazetar se Macron ka të ngjarë të mos i bashkohet bordit.
"Do të vendos një tarifë prej 200% për verërat dhe shampanjat e tij dhe ai do të bashkohet, por nuk është i detyruar të bashkohet", tha ai, transmeton Telegrafi.
Mandati pesëvjeçar presidencial i Macron do të përfundojë në maj 2027 dhe ai nuk mund të kandidojë përsëri për një mandat të tretë në përputhje me ligjin francez.
"Bordi i Paqes" ishte një ide e propozuar fillimisht nga Trump shtatorin e kaluar si pjesë e planit të tij për t'i dhënë fund luftës në Gaza, megjithëse iniciativa tani duket se synon ndërmjetësimin e konflikteve globale në një kuptim më të gjerë.
Një draft statuti i dërguar rreth 60 vendeve nga SHBA-të u bën thirrje anëtarëve të kontribuojnë 1 miliard dollarë në para të gatshme nëse duan që anëtarësimi i tyre të zgjasë më shumë se tre vjet, sipas dokumentit të parë nga Reuters.
Karta sugjeron që Trump do të shërbejë si kryetar inaugurues i bordit dhe do të kryesojë vendimet e anëtarësimit.
Presidenti rus Vladimir Putin është ftuar të bashkohet me bordin, si dhe kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, udhëheqësi bjellorus Alexander Lukashenko, kryeministri indian Narendra Modi dhe të tjerë.
Ekzistojnë frika se Bordi mund të minojë kornizën e Kombeve të Bashkuara, dhe numri i madh i ftesave që janë dërguar gjithashtu ngre pyetje në lidhje me mandatin e bordit dhe proceset e vendimmarrjes.
Presidenti amerikan publikoi gjithashtu një mesazh privat me tekst nga Macron në platformën e tij Truth Social, në të cilin presidenti francez e ftoi Trumpin të darkonte në Paris të enjten.
Në mesazhe, Macron i tha Trumpit se mund të ftonte ukrainasit, danezët, sirianët dhe rusët të merrnin pjesë në margjinat e një takimi të G7 të enjten.
Presidenti francez i tha gjithashtu Trump se nuk e kuptonte se çfarë po "bënte" oresidenti i SHBA-së në Grenlandë.
Uashingtoni njoftoi se tetë vende evropiane do të përballen me një tarifë prej 10% mbi eksportet e tyre amerikane nga 1 shkurti, nëse nuk mbështesin propozimin e SHBA-së për të blerë territorin gjysmë-autonom danez. Kjo normë do të rritet në 25% në qershor nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Në mënyrë specifike, kërcënimi synon Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Holandën dhe Finlandën. /Telegrafi/