SHBA-të kanë vendosur sanksione ndaj Iranit për gati 50 vjet
Finalizimi i një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës së SHBA-së dhe Izraelit me Iranin, po pengohet nga mosmarrëveshjet mbi gjuhën mbi programin bërthamor të Iranit dhe heqjen e sanksioneve, sipas zyrtarëve amerikanë.
Një burim tha se Irani ka kërkuar angazhime për heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve, ndërsa SHBA-të kanë këmbëngulur se ndihma financiare amerikane nuk do të vijë derisa të bëhet përparim në çështjen bërthamore.
SHBA-të kanë vendosur sanksione ndaj Iranit që nga viti 1979, pasi ambasada amerikane në Teheran u sekuestrua pas Revolucionit Iranian, sipas Departamentit të Shtetit të SHBA-së.
Një raport i Shërbimit të Kërkimeve të Kongresit (CRS) mbi sanksionet e SHBA-së ndaj Iranit thotë se ato u përdorën për të "penguar, kufizuar dhe inkurajuar ndryshimin në sjelljen kundërshtare të regjimit iranian".
"Sanksionet e SHBA-së ndaj Iranit janë padyshim grupi më i gjerë dhe gjithëpërfshirës i sanksioneve që Shtetet e Bashkuara mbajnë ndaj çdo vendi", thotë raporti.
Dënimet financiare janë të gjera, duke ndaluar pothuajse të gjithë tregtinë e SHBA-së me Iranin, duke bllokuar asetet e qeverisë iraniane në vend dhe duke ndaluar ndihmën e huaj dhe shitjen e armëve.
Në vitin 2013, Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e Departamentit të Thesarit tha se SHBA-të mund t'i shesin ushqime, ilaçe dhe pajisje mjekësore Iranit.
Sipas raportit të CRS, SHBA-së i lejohet gjithashtu t'u ofrojë iranianëve pajisje telekomunikacioni për t'i ndihmuar ata të anashkalojnë përpjekjet e regjimit iranian për të ndërprerë aksesin në internet.
Të shtunën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, tha se "heqja e sanksioneve nuk do të diskutohet në këtë afat të shkurtër kohor", por theksoi se "kërkesa e Iranit për të hequr të gjitha sanksionet është shprehimisht në tekstin" e propozimeve të tij. /Telegrafi/