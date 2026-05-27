SHBA-të do t'i japin fund bllokadës dhe Irani do të rivendosë transportin detar në Ngushticën e Hormuzit
Memorandumi i mirëkuptimit që po negociohet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara do të kërkojë që forcat ushtarake amerikane të tërhiqen nga afërsia e Iranit dhe të heqin bllokadën e porteve iraniane, sipas një raporti në televizionin shtetëror iranian.
"Në këmbim, Irani është zotuar të rivendosë numrin e anijeve tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit në nivelet e para luftës brenda një muaji", tha raporti.
Menaxhimi dhe rruga e trafikut detar përmes ngushticës do të kontrollohet nga Irani në bashkëpunim me Omanin, tha transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Anijet ushtarake përjashtohen nga kjo marrëveshje, shtoi ai, transmeton Telegrafi.
IRIB konsiderohet si i udhëhequr nga elementë të vijës së ashpër në regjimin iranian.
Raporti shtoi se korniza e marrëveshjes nuk është finalizuar ende dhe asnjë hap nuk do të ndërmerret nga Teherani pa "verifikim të prekshëm".
Negociatat "aktualisht po lëvizin para dhe mbrapa, me të dyja palët që po përpunojnë formulimin e draftit të tekstit".
Nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare brenda 60 ditëve, memorandumi do të miratohet në formën e një rezolute të detyrueshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha ai.
Memorandumi, i parë si një udhërrëfyes për negociatat e ardhshme mbi çështje të tilla si programi bërthamor dhe sanksionet e Iranit, po negociohet me ndërmjetësimin e Pakistanit. /Telegrafi/