Trump këmbëngul se Irani "do të negociojë", përpara bisedimeve të mundshme
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump këmbënguli dje se Irani "do të negociojë" përpara bisedimeve të pritura në Pakistan.
Duke folur në një intervistë të shkurtër telefonike në "The John Fredericks Show", një program radiofonik konservator, Trump shprehu besim se Teherani do të vinte në tryezën e bisedimeve, ndërsa paralajmëroi për pasoja nëse nuk e bën këtë.
"Epo, ata do të negociojnë, dhe nëse nuk e bëjnë, do të shohin probleme si ato që nuk kanë parë kurrë më parë", tha presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
"Shpresojmë që ata do të bëjnë një marrëveshje të drejtë dhe do ta rindërtojnë vendin e tyre", vazhdoi Trump, duke shtuar se kur ta bëjnë këtë, "ata nuk do të kenë një armë bërthamore".
Para se të mbyllte telefonatën, Trump u kthye te justifikimi i tij për veprim ushtarak.
"Dhe duhet të them se nuk kishim zgjidhje tjetër në Iran. Nuk ishte sikur kishim zgjedhje. Na u desh ta bënim", tha ai.
"Kemi bërë një punë të shkëlqyer dhe do ta mbyllim atë, dhe të gjithë do të jenë të lumtur", shtoi ai para se ta mbyllte telefonin. /Telegrafi/