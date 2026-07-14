Trump i kërkon Netanyahut të tërhiqet nga Siria dhe Libani?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i kërkoi kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, gjatë një telefonate, të tërheqë trupat izraelite nga Siria dhe Libani, raportoi Axios.
Duke cituar zyrtarë amerikanë dhe izraelitë, raporti vuri në dukje se Trump i tha Netanyahut se prania e ushtrisë izraelite në territorin sirian po krijonte tensione dhe mund të çonte në përshkallëzim të mëtejshëm.
“Ata nuk të duan atje. Duhet të ridislokohesh”, i tha Trump Netanyahut, sipas një zyrtari amerikan.
Gjithashtu pretendohej se Trump bëri një kërkesë të ngjashme në lidhje me Libanin, ndërsa Netanyahu argumentoi se Izraeli ka nevojë për zona sigurie përgjatë kufijve të tij.
Axios tha se telefonata erdhi një ditë pasi Trump takoi presidentin sirian Ahmad al-Sharaa në margjinat e samitit të NATO-s në Turqi, ndërsa administrata Trump vazhdon përpjekjet për të çuar përpara një marrëveshje sigurie midis Izraelit dhe Sirisë. /Telegrafi/