Trump i kërkon Kongresit 87 miliardë dollarë, kryesisht për kostot 'urgjente' të luftës me Iranin
Shtëpia e Bardhë i ka kërkuar ligjvënësve të miratojnë 87.6 miliardë dollarë, kryesisht për "nevoja urgjente" të lidhura me luftën e SHBA-së kundër Iranit, një ditë pasi Kongresi miratoi një rezolutë që kritikonte veprimin ushtarak.
Shtëpia e Bardhë tha se pjesa më e madhe e financimit - 67 miliardë dollarë - është për Departamentin e Mbrojtjes, duke përfshirë 21 miliardë dollarë për municione, 17.3 miliardë dollarë për kosto operative dhe 12.1 miliardë dollarë për programe të klasifikuara.
Paratë e tjera janë për masa të palidhura, duke përfshirë 11 miliardë dollarë për fermerët amerikanë dhe 1.4 miliardë dollarë për të trajtuar shpërthimin e Ebolës në Afrikën Qendrore.
Por propozimi përballet me një betejë të vështirë në Kongres, pasi konflikti i Iranit është i papëlqyeshëm tek votuesit dhe zgjedhjet e mesit të mandatit afrohen këtë nëntor, transmeton Telegrafi.
Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit të Shtëpisë së Bardhë dërgoi kërkesën zyrtare për fondet të mërkurën në një letër drejtuar Kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson.
"Pjesa më e madhe e kësaj kërkese do të adresojë nevojat urgjente që lidhen me Operacionin Epic Fury (OEF)", thuhet në letër, duke iu referuar luftës në Iran.
Kërkesa përfshin rreth 300 milionë dollarë për të forcuar sigurinë në ambasadat dhe postat diplomatike amerikane në Lindjen e Mesme dhe Azinë Jugore, pasi disa prej tyre u sulmuan më herët gjatë luftës.
Uashingtoni dhe Teherani aktualisht po respektojnë një armëpushim, por letra e zyrës së buxhetit të Shtëpisë së Bardhë vëren se Pentagoni duhet të "rindërtojë rezervat" pas sulmeve të tij ushtarake.
Kjo vjen ndërsa republikanët në Kongres kanë shprehur skepticizëm në lidhje me një plan paqeje që Trump ra dakord javën e kaluar me Iranin.
Më herët të mërkurën, presidenti zhvilloi një takim të tensionuar me republikanët e Senatit, pasi ai anuloi papritur një ceremoni nënshkrimi për një projektligj dypartiak për strehimin.
Në drekën në Capitol Hill, ai u ankua për votimin kryesisht simbolik të së martës për të kufizuar fuqitë e tij të luftës në Senatin e kontrolluar nga republikanët.
Ishte rezoluta e parë e këtij lloji për të pastruar Kongresin që udhëzonte një president për të përfunduar një veprim ushtarak.
Para takimit të së mërkurës në Capitol Hill, Trump e kishte përshkruar votimin për fuqitë e luftës si "të paaftë në kohën e duhur dhe të pakuptimtë".
Në mediat sociale, ai i etiketoi katër senatorë republikanë që votuan së bashku me demokratët si "humbës".
Një nga këta republikanë, Bill Cassidy i Luizianës, tha se ai dhe presidenti patën një grindje me të bërtitura në drekën me dyer të mbyllura të së mërkurës.
"Unë u ngrita dhe thashë, 'Nuk i keni thënë popullit amerikan se çfarë po ndodh'," u tha ai gazetarëve.
"Kjo duhej të zgjaste katër javë, por ka zgjatur katër muaj. Objektivat tona fillestare nuk janë arritur", shtoi ai.
Në një takim më herët të mërkurën me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, Trump u shfry përsëri për votimin e fuqive të luftës.
"Ne kishim katër senatorë republikanë dhe të gjithë demokratë... ata duan ta humbasin luftën sepse janë budallenj", tha ai.
Muajin e kaluar, drejtori financiar i Pentagonit, Jules Hurst, i tha një paneli të kongresit se lufta kishte kushtuar rreth 29 miliardë dollarë deri më tani.
Por analistët dhe ligjvënësit e mbrojtjes thonë se ky vlerësim nuk pasqyron shkallën e plotë të dëmit financiar të konfliktit. /Telegrafi/