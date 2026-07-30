Pentagoni siguron furnizimin me Patriot deri në vitin 2032, prodhimi pritet të trefishohet
Ushtria amerikane i ka dhënë Lockheed Martinit një kontratë me vlerë potenciale deri në 58.6 miliardë dollarë për interceptorët PAC-3 MSE të sistemit Patriot, në marrëveshjen më të madhe të këtij lloji për kompaninë.
Kontrata e re e shndërron një marrëveshje njëvjeçare prej 4.7 miliardë dollarësh, të shpallur në prill, në një program shumëvjeçar që mbulon vitet fiskale 2026–2032.
Sipas Reuters, kushtet përfundimtare, sasitë dhe afatet e dërgesave do të negociohen gjatë zbatimit, prandaj shuma prej 58.6 miliardë dollarësh paraqet tavanin maksimal dhe jo domosdoshmërisht shpenzimin përfundimtar.
Lockheed Martin synon ta rrisë kapacitetin vjetor të prodhimit në 2,000 interceptorë deri në vitin 2030.
Kompania ka njoftuar gjithashtu se planifikon të investojë 8–9 miliardë dollarë deri në fund të dekadës në më shumë se 20 objekte në Shtetet e Bashkuara.
Në fabrikën e saj në Camden të Arkansasit, numri i punonjësve parashihet të rritet nga rreth 1,200 në 1,850.
Marrëveshja vjen në kohën kur SHBA-ja dhe aleatët e saj po përpiqen të sigurojnë rezerva më të qëndrueshme të mbrojtjes ajrore.
Patriot është një nga sistemet më të kërkuara nga vendet e NATO-s dhe partnerët amerikanë, ndërsa zgjerimi i prodhimit shihet si pjesë e përpjekjes së Uashingtonit për ta forcuar bazën industriale të mbrojtjes. /Telegrafi/