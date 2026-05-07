Trump i jep BE-së afat deri më 4 korrik për të zbatuar marrëveshjen tregtare ose do të përballet me tarifa "shumë më të larta"
Bashkimi Evropian ka afat deri më 4 korrik për të zbatuar plotësisht marrëveshjen e tij tregtare me Shtetet e Bashkuara ose do të përballet me "tarifa shumë më të larta".
Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, tha presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të enjten pas një telefonate me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Njoftimi, i cili vjen mes tensioneve në rritje midis BE-së dhe SHBA-së, shtyn një kërcënim të bërë nga Trump të premten e kaluar kur tha se tarifat për makinat e prodhuara në BE do të rriteshin nga 15% në 25% diku këtë javë.
"Kam pritur me durim që BE të përmbushë pjesën e saj të marrëveshjes historike tregtare që ramë dakord në Turnberry, Skoci, marrëveshja më e madhe tregtare ndonjëherë! U bë një premtim se BE do të zbatonte pjesën e saj të marrëveshjes dhe, sipas marrëveshjes, do të ulte tarifat e saj në zero!", shkroi presidenti i SHBA-së në mediat sociale.
Duke iu referuar ditës së pavarësisë së SHBA-së, e njohur si 4 Korriku, ai tha: "Unë rashë dakord t'i jap asaj kohë deri në 250-vjetorin e lindjes së vendit tonë, përndryshe, për fat të keq, tarifat e tyre do të hidheshin menjëherë në nivele shumë më të larta".
Sipas një marrëveshjeje të arritur verën e kaluar, BE-ja u zotua të ulte tarifat e mbetura për mallrat amerikane.
Në këmbim, SHBA-të ranë dakord për një tarifë gjithëpërfshirëse prej 15% për shumicën e produkteve të BE-së që parandaloi akumulimin e detyrimeve shtesë.
Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare po negociojnë aktualisht legjislacionin që do të mundësonte heqjen e tarifave. Një raund bisedimesh dështoi të mërkurën në mbrëmje, por ligjvënësit përshëndetën progresin drejt një rezolute të mundshme më 19 maj.
Pika kryesore e ngërçit është një kërkesë nga ligjvënësit për të futur masa mbrojtëse në rast se Trump shkel angazhimet e përbashkëta ose kërcënon integritetin territorial të bllokut, siç bëri më parë këtë vit kur kërcënoi të merrte me forcë Grenlandën nga Danimarka.
Shtetet anëtare preferojnë t'i përmbahen formulimit origjinal, i cili nuk përfshinte asnjë masë mbrojtëse, dhe ta zbatojnë marrëveshjen sa më shpejt të jetë e mundur.
Por kërcënimi i Trump për të rritur tarifat nga 15% në 25% i ka inkurajuar më tej kritikët e marrëveshjes, të cilët besojnë se presidenti amerikan, herët a vonë, do të tërhiqet dhe do të kërkojë më shumë lëshime nga evropianët. /Telegrafi/