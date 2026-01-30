Trump emëron kandidatin për kryetar të Rezervës Federale
Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur Kevin Warsh si kandidatin e tij për kreun e ardhshëm të Rezervës Federale , duke zgjedhur një kandidat që ka qenë një kritik i hapur i bankës qendrore të SHBA-së.
Ky veprim i jep fund muajsh spekulimesh rreth asaj se kë do të zgjidhte presidenti për të zëvendësuar Jerome Powell , ndërsa ai zhvilloi një fushatë të jashtëzakonshme për të ndikuar në hartimin e politikave në Rezervë Federale duke bërë thirrje të përsëritura për ulje të normave të interesit.
Mandati i dytë i Powell si kryetar pritet të përfundojë në maj.
“E kam njohur Kevinin për një periudhë të gjatë kohore dhe nuk kam dyshim se ai do të mbahet mend si një nga Kryetarët e SHKËLQYER të Rezervës Federale, ndoshta më i miri. Për më tepër, ai është ‘kasti qendror’ dhe nuk do t’ju zhgënjejë kurrë”, tha Trump.
Warsh, 55 vjeç, një ish -guvernator i Rezervës Federale i cili ka lidhje të thella me Wall Street, ishte intervistuar më parë për punën e kryetarit në vitin 2017 kur roli i shkoi Powell, mandati i të cilit përfundon në maj.
Zgjedhja e Trumpit do të duhet të konfirmohet nga Senati.
Të qenit kryetar i Rezervës Federale është një nga rolet më të fuqishme në qeverinë amerikane, me ndikim të madh mbi ekonominë më të madhe në botë.
Warsh do të ketë nevojë për të paktën 51 vota në Senatin e SHBA-së për t'u konfirmuar.
Edhe pse republikanët kanë një shumicë prej 53-47 në dhomë, shumë senatorë republikanë folën në mbrojtje të Powell pasi doli në dritë se kryetari i Rezervës Federale është nën hetim penal federal. /Telegrafi/