Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë
Departamenti i Thesarit ka njoftuar se Donald Trump do të bëhet presidenti i parë në detyrë i SHBA-së që do të ketë nënshkrimin e tij në kartëmonedhat amerikane.
Nënshkrimi i Trumpit do të shfaqet së bashku me Sekretarin e Thesarit, Scott Bessent, një veprim i paprecedentë që Departamenti tha se do të shënonte 250-vjetorin e Amerikës.
"Nuk ka mënyrë më të fuqishme për të njohur arritjet historike të vendit tonë të madh dhe të presidentit Donald J Trump sesa kartëmonedhat e dollarëve amerikanë që mbajnë emrin e tij", tha Bessent.
Kartëmonedhat amerikane tradicionalisht kanë mbajtur nënshkrimet e zyrtarëve të thesarit.
Ky është veprimi i fundit nga administrata për të lidhur emrin e Trumpit me një sërë programesh qeveritare dhe ndërtesash publike.
Kartëmonedhat e para prej 100 dollarësh me nënshkrimet e Trumpit dhe Bessent do të shtypen në qershor, ndërsa të tjerat do të pasojnë. /Telegrafi/