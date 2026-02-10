Truk i zgjuar i një nëne me xhaketë ka mahnitur prindërit në mbarë botën
Një nënë ka publikuar një video në Instagram që i ka bërë mijëra prindër të qeshin dhe të mërziten me veten duke treguar një mënyrë të zgjuar se si të marrë një moment pushimi në mes të detyrimeve të përditshme.
Ajo përdori një xhaketë të madhe me pendë për të krijuar një iluzion optik që i jepte disa çaste qetësie para se të fillonte rutina e mbrëmjes me fëmijën e saj.
Në video shihet nëna me xhaketë të madhe përpara frigoriferit. Pasi e mbylli atë, ajo shkon në drejtim të shkallëve.
Një tekst në ekran shpjegon situatën se “kur të duhet një moment për veten para darkës, përgatitjes për gjumë, leximit të tregimeve dhe betejës me regresionin e gjumit”.
Kur arrin tek parmakët në fund të shkallëve, ajo kapet pas dorëzës, ngre këmbët dhe e lë xhaketën të qëndrojë varur.
Si rezultat, krijohet përshtypja se ajo është ende duke qëndruar e mbështetur aty, edhe pse duart e saj nuk janë futur në mëngë - kjo i siguronte pak kohë vetëm për vete përpara se t’i kthehej punëve të shtëpisë.
Video u bë hit mes prindërve sepse, edhe pse është një këshillë qesharake, ideja e të pasurit nevojë për një pushim të shkurtër u kuptua nga shumë prindër. /Telegrafi/