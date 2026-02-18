Tripunovski: Opozita po përhap dezinformata, nuk do të ketë shkurtime të subvencioneve
“Pati një dilemë që opozita u përpoq ta përdorte për pikë politike. Unë besoj se, në një gjendje pasigurie, mungese kreativiteti dhe propozimesh konkrete, ata po përpiqen të fitojnë shpejt pikë politike. Ata publikuan informacion se 40 milionë euro janë shkurtuar nga Programi i Subvencioneve, të cilin e hedh poshtë, kjo nuk është e vërtetë”, tha Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Cvetan Tripunovski.
Gjatë vitit, me ribalancim ose me transferim të fondeve, nëse është e nevojshme, sigurohen fonde shtesë për Programin. Përkujtojmë se në vitin 2024 e trashëguam Programin me rreth 100 milionë euro. Me ribalancimin e kryer nga Qeveria aktuale, u siguruan fonde shtesë dhe ato arritën në rreth 117 milionë euro, dhe deri në fund të vitit Programi u rrit më tej me transferim të fondeve dhe arriti në 137 milionë euro”, theksoi në "Lider" Tripunovski.
Ai tregoi se fondet janë të destinuara për të paguar detyrimet e papaguara nga viti i kaluar, të trashëguara nga qeveria e mëparshme.
"Programi i paraqitur për vitin aktual, nëse ka nevojë për fonde shtesë, sigurisht që do të plotësohet. Projeksioni prej 100 milionë eurosh është pothuajse identik me 10 vitet e kaluara dhe përfaqëson një kornizë standarde", shtoi Ministri./Telegrafi/