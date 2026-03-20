Tri pikat ku Trump dhe Netanyahu nuk pajtohen për luftën me Iranin
24 orët e fundit kanë shënuar ndoshta përçarjen më publike midis SHBA-së dhe Izraelit që nga fillimi i luftës.
Që nga sulmet e para më 28 shkurt, ushtritë e tyre kanë vepruar kryesisht në bashkëpunim - por është e qartë se qëllimet e luftës mund të ndryshojnë në disa çështje kyçe.
Pra, për çfarë nuk pajtohen Izraeli dhe SHBA-të?
Ushtria në terren: Netanyahu këmbënguli dje se kishte "mundësi" për një ndërhyrje tokësore, pasi revolucionet nuk do të kenë sukses vetëm nga ajri. Trump tha, po atë ditë, se ai "nuk do të vendoste trupa askund" - dhe se një veprim i tillë me sa duket nuk do t'i pëlqente bazës së tij mbështetëse të lëvizjes "America First".
Infrastruktura energjetike: Izraeli është i hapur për të synuar objektet energjetike të Iranit, duke kulmuar me sulmet në fushën më të madhe të gazit në botë këtë javë. Trump tha se i kishte thënë kryeministrit të Izraelit të shmangte sulme të tilla, për të cilat Netanyahu tha dje se ishte dakord. Zyrtarët amerikanë thuhet se u zhgënjyen kur Izraeli goditi depot iraniane të karburantit më herët gjatë luftës.
Synime më të gjera të luftës: E pyetur nga komiteti i inteligjencës i Dhomës së Përfaqësuesve, Tulsi Gabbard, drejtoresha e sigurisë kombëtare e SHBA-së, tha dje: "Objektivat që janë përcaktuar nga presidenti janë të ndryshme nga objektivat që janë përcaktuar nga qeveria izraelite".
Izraeli është përqendruar në paaftësinë e udhëheqjes iraniane, sipas Gabbard.
“Qëllimi i Donald Trumpit ishte të shkatërronte kërcënimin raketor të Iranit dhe marinën e tij”, shtoi ajo. /Telegrafi/