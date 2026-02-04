Trepça fiton në ndeshjen e parë gjysmëfinale ndaj Borës
Në “Palestrën Minatori” në Mitrovicë, Trepça zhvilloi një paraqitje dominuese dhe fitoi ndaj Borës 87‑64 në kuadër të Kupës së Kosovës.
Skuadra vendase u shkëput që në start falë gjuajtjeve të sakta nga distanca dhe gjuajtjeve efektive afër koshit; në çerekun e parë Trepça avancoi 21‑15, ndërsa në çerekun e dytë e thelloi diferencën në 43‑29 me kontributin e Batin Tunës dhe Mustapha Amzilit, duke kontrolluar kërcimet ofensive dhe duke përfituar pikë të shumta pas gabimeve të kundërshtarit.
Në çerekun e tretë Trepça vazhdoi ritmin me seri të shkurtër gjuajtjesh dhe gjuajtje për tri pikë të Arslanagić-it e Hasbrouck-ut; kjo periudhë u mbyll 25‑10 dhe epërsia arriti mbi 30 pikë.
Bora tentoi të rikthehet në 10‑minutëshin e fundit me gjuajtje të sakta të Tyler Cheese dhe energji të Lance Thomas-it nga stoli, duke fituar çerekun 25‑19, por diferenca e krijuar më herët ishte e pakapërcyeshme. /Telegrafi/