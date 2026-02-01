Trendafilov: LSM nuk ka ngjyrosje politike, qeveria të pranojë rritjen e pagave
Lidhja e Sindikatave hodhën poshtë akuzat e qeverisë se protesta për paga më të larta ka motiv politik.
Statuti i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë thotë se është një organizatë apolitike dhe nuk ka absolutisht asnjë lidhje me politikën, dhe kryetari dhe drejtuesit nuk guxojnë të jenë anëtarë të ndonjë partie politike.
“I them këtu përfaqësuesit të Qeverisë dhe përfaqësuesit faktikisht të partisë politike të gjejë një argument që dikush diku është politikisht i orientuar dhe i ngjyrosur. Por politikanët nuk i frikësohen politikanëve, shohim se ata bien dakord me njëri-tjetrin. Politikanët i frikësohen punëtorëve”, theksoi Slobodan Trendafilov, kryetar LSM-së.
Ata publikisht e ftojnë përfaqësuesin e qeverisë të vijë të hënën për të nënshkruar marrëveshjen kolektive për rritje prej 40 për qind të pagave të punonjësve administrativë. Thonë se me marrëveshjen kolektive u ishte ofruar rritje e pagave në këste katërvjeçare prej 7 dhe 5 për qind, por kushti ishte të hiqnin dorë nga marrëveshja kolektive e përgjithshme. Me të, vetëm në vitet 2025 dhe 2026 punonjësit e sektorit publik duhet të marrin rritje prej 12,5 dhe 10% për shkak të rritjes së pagës mesatare, e cila ishte më e madhe se ajo e ofruar me marrëveshjen kolektive.
“Ejani, të hënën, të martën, të mërkurën, kur të doni, unë ec me vulat në xhep gjithë kohën, për çdo rast, do të nënshkruajmë marrëveshje kolektive, nuk është problem. Megjithatë, heqja dorë nga një të drejtë më e favorshme për të kërkuar nga sindikata, unë jam sindikalist, mandati im më është dhënë që të jem sindikalist. Mandati nga anëtarësia e sindikatës ishte, po, do t’i nënshkruajmë këto marrëveshje kolektive, por nuk ka heqje dorë nga marrëveshja kolektive e përgjithshme”, tha Trpe Deanoski, Kryetar i Sindikatës.
Pas protestës, sindikalistët nga java e ardhshme do të fillojnë me bllokadë, së pari të deputetëve dhe institucioneve të tjera.