Trendafilov: Më 14 mars protestojmë për paga më të larta, kostoja e jetës po rritet teksa politikanët po merren vetëm me veten e tyre
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë ka paralajmëruar një protestë të madhe të punëtorëve që do të mbahet më 14 mars, duke filluar nga ora 12:05. Marshimi protestues do të fillojë para Shtëpisë së Punëtorëve dhe do të vazhdojë drejt Parlamentit, Dhomës së Tregtisë dhe Qeverisë.
Sindikata thotë se kërkesat janë të qarta - një rritje e pagës minimale në 600 euro dhe një rritje e të gjitha pagave të tjera me të paktën 6,000 denarë.
LSM thekson se rregullimi ligjor prej 1,667 denarësh është i pamjaftueshëm, veçanërisht në kushtet kur kostoja e jetesës vetëm në janar dhe shkurt 2026 është rritur me më shumë se 2,000 denarë.
Sipas të dhënave nga Zyra e të Ardhurave Publike, tha Trendafilov, një e treta e të punësuarve në vend fitojnë një pagë nën 30,000 denarë, dhe për këtë arsye, ai theksoi se pjesëmarrja masive është çelësi për përmbushjen e kërkesave.
"Në ditët e fundit, kemi parë se si qeveria, për të mos rritur pagat e punëtorëve, u përpoq të nxirrte në pah se do të ulte pagat e nëpunësve civilë, por realiteti është se brenda një ore, të gjithë ndryshuan unanimisht gjashtë ligje që përforcuan pagat e tyre të larta dhe në këtë mënyrë treguan se ata kujdesen vetëm për veten e tyre, jo për ju", tha Trendafilov.
Meqenëse 14 marsi është një ditë jo pune (e shtunë), Sindikata thotë se askush nuk ka justifikim për mungesë. Do të organizohet transport falas për punëtorët nga brenda vendit, detajet e të cilit do të shpallen në ditët në vijim.
"Këtë vit, 1 maji bie më 14 mars. Kushdo që nuk del në rrugë mbështet indirekt politikën e pagave të ulëta", tha Trendafilov, duke shtuar se LSM do të luftojë për paga më të larta për të gjithë punëtorët, por se vetë punëtorët duhet të fillojnë të luftojnë.
Ai hodhi poshtë akuzat për një sfond politik ndaj aktiviteteve sindikale, duke theksuar se LSM nuk do të lejojë që të fitohen pikë politike mbi vuajtjet e punëtorëve.