Trendafilov: Javën e ardhshme fillojmë me bllokada
Kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, Sllobodan Trendafilov, njoftoi sot se do të ketë bllokime të institucioneve për javën e ardhshme.
"Javën tjetër do të fillojmë me bllokime. Deputetët në Kuvend do të jenë të parët që do t'i bllokojmë sepse e mbajnë Ligjin për Pagën Minimale në sirtar dhe nuk duan të rrisin pagat. Ka mundësi që javën tjetër të shkojnë me autobus dhe në këmbë, pasi shumica e punëtorëve vijnë. Do t'i presim që t'i përshëndesim dhe t'u kujtojmë se janë aty për ne dhe se duhet të votojnë. Ky do të jetë hapi tjetër", tha Trendafilov, duke shtuar se do të japë informacione shtesë të hënën.
Më parë, Trendafilov e ftoi Kryeministrin të vinte në ndërtesën e LSM të hënën në orën 9:00 të mëngjesit dhe së bashku të nënshkruanin Marrëveshjen Kolektive, e cila do të rrisë pagat e punëtorëve me 40%, siç tha Trendafilov, shkruante në deklaratën e qeverisë.
LSM organizoi një protestë të madhe në Shkup duke kërkuar paga më të larta, dhe në konferencën për shtyp, Trendafilov renditi disa shembuj të presionit nga menaxherët në institucione të ndryshme./Telegrafi/