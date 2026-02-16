Tre të vrarë dhe të tjerë të plagosur – pamje që thuhet se tregojnë të shtënat tragjike në një pistë akulli në SHBA
Tre persona, përfshirë të dyshuarin, raportohet se kanë gjetur vdekjen nga të shtënat me armë në një pistë akulli në SHBA.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, të shtënat ndodhën të hënën në Dennis M. Lynch Arena në Pawtucket, Rhode Island.
Në vendin ku ndodhën të shtënat, raportohet se po zhvillohej një ndeshje hokeji për të rinj.
BREAKING: Video captures moment shots were fired during ice hockey game at Dennis M Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island. 2 killed, including the suspect. 4 others were injured. pic.twitter.com/BciuJVsXjm
— Breaking Avian (@BreakingAvian) February 16, 2026
Siç bëhet e ditur më tej, i dyshuari është midis tre personave që kanë vdekur.
A video of the shooting that just occurred at a skating rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school boys' hockey game.
One young female victim has been killed; the suspect is also dead.
Pray for the families 🙏🏻 pic.twitter.com/OkwrhAsu7C
— My moms caregiver (@mymomcare) February 16, 2026
Autoritetet thanë se besojnë se ishte një sulm i synuar që rrjedh nga një mosmarrëveshje familjare.
New footage shows the moment shots were fired at an ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island.
The shooting occurred at the Dennis M Lynch Arena. A young girl was killed with four others hospitalized. The shooter is dead.
Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/MrdpwoWJ7A
— Open Source Intel (@Osint613) February 16, 2026
Tre të plagosur të tjerë thuhet se janë në gjendje kritike në spital, ka bërë të ditur shefja e policisë së Pawtucket, Tina Goncalves.
Ndërkohë në rrjetet sociale po qarkullojnë disa pamje që thuhet se tregojnë momentin e të shtënave. /Telegrafi/