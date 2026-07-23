Travis Scott flet për punën në një këngë për filmin "The Odyssey": Më duhet ende një Grammy, por do të doja shumë një 'Oscar'
Reperi Travis Scott foli në një intervistë të kohëve të fundit rreth projektit të tij të fundit, rolit të tij si Phemius në filmin e Christopher Nolan "The Odyssey" dhe krijimit të një kënge për kolonën zanore të tij.
Filmi i Nolan, i cili pritet të jetë kandidat për çmimin Oscar, përmban këngën e re të Scott-it "When I'm Home" në titrat e mbylljes. Kënga mund ta vendosë Scott-in në garë për çmimin kënga më e mirë origjinale në Oscar.
"Më duhet ende një çmim Grammy, por do të doja të merrja në shtëpi edhe një Oscar. Kjo do të ishte shumë mirë", tha ai.
Gjithashtu, Scott iu përgjigj pyetjes nëse fitimi i një çmimi Grammy e motivon atë si artist.
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"Nuk është kjo arsyeja pse bëj atë që bëj. Më pëlqen të vendos qëllime dhe dua vetëm t'i arrij ato. Kam vënë re se njerëzit që i arrijnë ato gjithmonë kanë qëndrimin se nuk ka rëndësi. Për mua, çmimi do të thotë diçka dhe arritja e kësaj do të ishte e pabesueshme", tha ai.
Scott është nominuar 10 herë më parë, por nuk ka fituar kurrë një Grammy. Megjithatë, ai ka edhe arritje të tjera, duke fituar një Latin Grammy, një Billboard Music Award, një MTV Video Music Award dhe një BET Hip Hop Award. /Telegrafi/