Transformimi i banjave në Përmet, Rama: Fundjava kishte një fluks të lartë vizitorësh
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga banjat e Bënjës në Përmet, tashmë të transformuar.
Rama shkruan se gjatë fundjavës ka pasur fluks të shtuar vizitorësh, që zgjodhën të kalonin kohën në natyrë.
“MIRËMËNGJES 😊 dhe me Banjat e Bënjës në Përmet, tashmë në një fazë transformimi të plotë, ku gjatë kësaj fundjave kishte një fluks të lartë vizitorësh dhe shumë qytetarë zgjodhën të kalojnë kohën mes natyrës dhe burimeve termale, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama. /Telegrafi/
