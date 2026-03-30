Trajtim modern minimalisht invaziv i miomave të mitrës - Ablacioni me mikrovalë dhe radiofrekuencë
Miomat e mitrës janë një nga gjendjet më të shpeshta gjinekologjike te gratë në moshë riprodhuese. Edhe pse bëhet fjalë për tumore beninje, ato shpesh mund të ndikojnë ndjeshëm në shëndetin dhe cilësinë e jetës së pacienteve, duke shkaktuar gjakderdhje të bollshme menstruale, dhimbje ose ndjenjë presioni në legenin e vogël, si dhe probleme me fertilitetin. Dr. Josif Gjoreski, gjinekolog-obstetër, shpjegon se mjekësia moderne ofron qasje të reja terapeutike që mundësojnë trajtim efikas me qasje minimalisht invazive. Ndër to veçohen ablacioni me radiokuencë dhe ai me mikrovalë si teknika që përdorin energji termike të kontrolluar për shkatërrimin e indit tumoral, pa nevojën për ndërhyrje klasike kirurgjikale.
ÇFARË JANË MIOMAT?
Miomat, të njohura edhe si leiomioma, janë tumore beninje që zhvillohen nga muskulatura e lëmuar e mitrës. Në varësi të pozicionit të tyre, ato mund të jenë:
• intramurale – të vendosura në murin e mitrës
• submukoze – rriten drejt brendësisë së mitrës
• subseroze – zhvillohen drejt sipërfaqes së jashtme të mitrës
Simptomat zakonisht varen nga madhësia dhe lokalizimi i tyre. Tek shumë paciente shfaqen menstruacione të bollshme dhe të zgjatura, anemi, dhimbje ose presion në legenin e vogël, simptoma urinare ose vështirësi në konceptim.
ABLACIONI ME RADIOKUENCË (RFA)
Ablacioni me radiokuencë është një procedurë minimalisht invazive që përdor rrymë elektrike me frekuencë të lartë për të gjeneruar energji termike në indin e miomës. Nën ndikimin e temperaturave prej rreth 60 deri në 100°C ndodh nekroza koagulative e indit tumoral, pas së cilës mioma zvogëlohet gradualisht.
Procedura mund të kryhet në mënyrë laparoskopike, transcervikale ose perkutane nën kontroll me ultratinguj. Rezultatet klinike tregojnë reduktim të konsiderueshëm të vëllimit të miomave, zakonisht 40–60% brenda disa muajve si dhe përmirësim të dukshëm të simptomave dhe cilësisë së jetës së pacienteve.
ABLACIONI ME MIKROVALË (MWA)
Ablacioni me mikrovalë është një teknikë më e re termoablative që përdor valë elektromagnetike për të krijuar temperaturë të lartë në ind. Ky proces shkakton ngrohje të shpejtë të molekulave të ujit në qeliza, duke çuar shkatërrim efikas të indit tumoral.
Në krahasim me ablacionin me radiokuencë, kjo teknikë ka disa përparësi:
- shkatërrim më i shpejtë termik i indit
- zonë më e madhe dhe më uniforme e ablacionit
- varësi më e vogël nga karakteristikat e indit
- kohëzgjatje më e shkurtër e procedurës
INDIKACIONET DHE SIGURIA
Këto procedura minimalisht invazive rekomandohen më së shpeshti te pacientet me mioma simptomatike intramurale ose subseroze, veçanërisht kur ekziston dëshira për ruajtjen e mitrës ose kur pacientja nuk është kandidate për ndërhyrje më të madhe kirurgjikale.
Efektet anësore zakonisht janë të lehta dhe të përkohshme. Më shpesh paraqiten: dhimbje e përkohshme pas procedurës dhe rritje kalimtare e temperaturës trupore, ndërsa komplikimet serioze janë të rralla.
“Gjinekologjia moderne gjithnjë e më shumë po orientohet drejt metodave minimalisht invazive që mundësojnë trajtim efikas me traumë minimalisht për pacienten. Ablacioni me radiokuencë dhe ai me mikrovalë përfaqësojnë një përparim të rëndësishëm në trajtimin e miomave, pasi mundësojnë reduktimin e indit tumoral pa nevojën për ndërhyrje klasike kirurgjikale. Pacientet kanë rikuperim më të shpejtë dhe kthehen më shpejt në aktivitetet e përditshme”, shpjegon dr. Josif Gjoreski, gjinekolog-obstetër.
ÇFARË DUHET TË DINË PACIENTET?
- Miomat janë tumore beninje dhe në shumë raste trajtohen me sukses.
- Jo çdo miomë kërkon ndërhyrje kirurgjikale – trajtimi përcaktohet individualisht.
- Procedurat minimalisht invazive si ablacioni me radiokuencë dhe mikrovalë mundësojnë ruajtjen e mitrës.
- Rikuperimi pas këtyre procedurave është dukshëm më i shkurtër krahasuar me kirurgjinë klasike.
- Më e rëndësishmja është që pacientet të konsultohen në kohë me gjinekologun për zgjedhjen e trajtimit më të përshtatshëm.