Trajneri i Chelseat i tërbuar për mungesën e disiplinës - kërcënon lojtarët me përjashtim nga skuadra
Trajneri i Chelseat, Liam Rosenior, i ka dhënë një paralajmërim të ashpër lojtarëve të tij, duke i kërcënuar se mund të përjashtohen nga skuadra nëse nuk përmirësojnë disiplinën.
Reagimi i tij erdhi pas incidentit me Pedro Neto, i cili mori kartonin e tij të nëntë të kuq në të gjitha garat për Chelsean këtë sezon, në humbjen 2-1 ndaj Arsenalit.
Përveç Netos, lojtarë të tjerë si Marco Cucurella, Joao Pedro dhe Moises Caicedo janë përjashtuar gjithashtu këtë sezon. Madje edhe trajneri Enzo Maresca është ndëshkuar me karton të kuq.
Chelsea ka më shumë se dyfishin e kartonëve të kuq krahasuar me çdo ekip tjetër në Ligën Premier. Rosenior bëri të qartë se një sjellje e tillë nuk do të tolerohet dhe ekipi do të luajë pa Neton e pezulluar për ndeshjen vendimtare kundër Aston Villas këtë javë.
Rosenior: Duhet të marrësh përgjegjësi
Trajneri kërkoi nga lojtarët të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. "Kjo duhet të rregullohet," tha ai në konferencën për shtyp.
"Puna ime është të krijoj një kulturë ku merret përgjegjësia. Është normale të bësh një gabim, por duhet ta pranosh dhe të sigurohesh që të mos ndodhë përsëri".
"Nëse bëj një gabim me përzgjedhjen e ekipit ose ndonjë vendim tjetër, është detyra ime të marr përgjegjësi. E njëjta gjë vlen edhe për lojtarët në fushë", shtoi Rosenior.
Largimi i Netos erdhi vetëm një javë pas përjashtimit të Wesley Fofana në barazimin 1-1 me Burnley. "Ke nevojë për mbështetje nga shokët e ekipit, por në fund të fundit gjithçka varet nga individi. Pedro i ka kërkuar falje ekipit. Do të na mungojë të mërkurën", tha Rosenior.
Mungesa e disiplinës ndikon edhe në renditje
Mungesa e disiplinës reflektohet edhe në renditjen e Chelseat në Ligën Premier, ku ata ndodhen në fund. Sezonin e kaluar, nën drejtimin e Marescas, ata përfunduan të parafundit, dhe sezonin para kësaj, nën Mauricio Pochettino, ata ishin të fundit. Ekipi është vetëm dy kartonë të kuq larg rekordit për më shumë përjashtime në një sezon të vetëm.
Rosenior zbuloi gjithashtu se ishte i detyruar të nxirrte jashtë loje Cole Palmer dhe Enzo Fernández ndaj Arsenalit, nga frika se mund të përjashtoheshin.
"Tani më duhet të shoh vetëm një ndryshim në sjellje. Nuk bëhet fjalë vetëm për Pedron. Ka pasur ankesa dhe na janë dhënë kartonë të verdhë të panevojshëm. Nëse duam të përparojmë dhe të arrijmë objektivat, duhet të bëjmë një hap të vetëdijshëm përpara dhe të sigurohemi që kjo të mos ndodhë përsëri", theksoi ai.
Rosenior theksoi rëndësinë e të pasurit të gjithë lojtarët në dispozicion.
"Ndonjëherë nuk bëhet fjalë për ndëshkim, por për t'u treguar lojtarëve vlerën e të luajturit pa karton të kuq. Kur kemi 11 lojtarë në fushë, përqindja jonë e fitoreve rritet dukshëm. Kjo duhet të jetë motivim i mjaftueshëm për të qëndruar të disiplinuar në momentet kyçe".
"Duhet të reagosh pozitivisht ndaj dështimeve, qoftë një top i humbur apo një vendim gjyqtari me të cilin nuk je dakord, dhe menjëherë të përqendrohesh te veprimi tjetër. Nuk mund të luajmë me një lojtar më pak çdo dy ose tri ndeshje – kjo është e paqëndrueshme. Do të përshtas përzgjedhjen e lojtarëve sipas aftësisë së tyre për të kontrolluar veten," përfundoi Rosenior. /Telegrafi/