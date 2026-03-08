Tragjedia në Shkup, MPB po heton policët që injoruan 10 denoncime për dhunë
Pas vdekjes tragjike të Ivana Jovanovskës dhe vajzës së saj gjashtëvjeçare, të cilat humbën jetën pas rënies nga ballkoni, Sektori për Kontroll të Brendshëm i MPB-së ka nisur një hetim intensiv ndaj zyrtarëve policorë që kanë trajtuar rreth 10 denoncime për dhunë në këtë familje.
Dosja e familjes përmbante raportime të shumta për dhunë, kërcënime dhe prishje të rendit publik, të bëra si nga vetë e ndjera, ashtu edhe nga fqinjtë e saj.
Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit po pret raportin e kontrollit të brendshëm për të vlerësuar nëse ka përgjegjësi penale te policët që nuk parandaluan këtë fund fatal.
Ndërkohë, hetimet ndaj bashkëshortit, Stojançe Jovanovski, zbulojnë detaje rrëqethëse: ai e kishte rrahur Ivanën dy herë pikërisht në ditën e tragjedisë, ngjarje kjo e dokumentuar edhe me video-incizim. I dyshuari, i cili para mediave shfaqi vetëm grimasa dhe heshtje, ndodhet në paraburgim, ndërsa Prokuroria pohon se dhuna e vazhdueshme e kishte çuar viktimën në një situatë të pashpresë, duke e shtyrë drejt aktit të rëndë të vetëflijimit.
Në dritën e këtij rasti tronditës, MPB-ja ka publikuar statistika që tregojnë një rritje të aktiviteteve kundër dhunës në familje, me 21 padi penale të ngritura vetëm në dy javët e fundit. Megjithatë, rasti i Ivana Jovanovskës mbetet një alarm i rëndë për nevojën e një reagimi më të shpejtë dhe më efikas nga organet e rendit, për të parandaluar që denoncimet e viktimave të përfundojnë në statistika tragjike.