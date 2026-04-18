Tragjedia në Shkup, Autopsia tek Ivana nuk gjen drogë e as alkool, tek Stojançe gjen kokainë dhe diazepam
Profesori Zllatko Jaçevski, i cili ka kryer autopsinë mbi Ivana Stojanoska, në seancën gjyqësore bëri dallim mes lëndimeve të shkaktuara nga rënia dhe atyre të marra më herët.
Sipas tij, një pjesë e lëndimeve në fytyrë ishin të vjetra rreth një javë, ndërsa mavijosjet në qafë kanë ndodhur pak para vdekjes.
Ai deklaroi se tek Ivana nuk është konstatuar prani e alkoolit, drogës apo sedativëve. Ndërkohë, tek i akuzuari Stojançe Jovanovski janë gjetur kokainë dhe diazepam në përqendrime të larta.
Nga ana tjetër, mjekja Ana Ivçeva theksoi se lëndimet në mjekër janë shkaktuar nga shtrëngimi me gishta.
I akuzuari në dëshminë e tij ka mohuar ushtrimin e dhunës dhe nuk ka përmendur pretendimet për rrahje.
Seanca gjyqësore do të vazhdojë me fjalët përfundimtare, të caktuara për 28 prill.