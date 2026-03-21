Tragjedi në Korenë e Jugut, 14 të vdekur nga zjarri në një fabrikë
Një zjarr në një fabrikë pjesësh veturash në Korenë e Jugut ka vrarë 14 persona dhe ka lënduar pothuajse 60 të tjerë.
Zjarrfikësit thanë se të gjithë të zhdukurit tani janë të njohur pas një operacioni kërkimi në rrënojat e ndërtesës trekatëshe.
Nam Deuk-woo, shefi i zjarrfikësve, tha se zjarri ishte përhapur aq shpejt saqë kur mbërritën zjarrfikësit, punëtorët kishin filluar të hidheshin nga dritaret.
Besohet se rreth 170 punëtorë kanë qenë brenda fabrikës kur u raportua zjarri.
Zjarrfikësit u vonuan në hyrjen në ndërtesë për shkak të frikës se ajo do të shembej dhe nuk mundën të spërkatnin menjëherë ujë mbi flakë sepse natriumi - i cili mund të shpërthejë kur përzihet me ujë - ishte ruajtur në vend dhe duhej të hiqej më parë.
Më shumë se 200 kg kimikate shumë reaktive u nxorën nga vendi i ngjarjes.
Disa nga të lënduarit vuajtën nga thithja e tymit dhe të tjerë u lënduan kur u hodhën nga ndërtesa, thanë punonjësit e emergjencës.
Nëntë nga 14 të vrarët në zjarr thuhet se u gjetën brenda një hapësire në katin e tretë që ishte përdorur si dhomë zhveshjeje.
Disa nga të vdekurit ishin djegur aq keq saqë u nevojitën teste ADN-je për të ndihmuar në identifikimin e tyre.
Zyrtarët ende po hetojnë shkakun e flakëve, por një dëshmitar tha Jugut se kishin dëgjuar një shpërthim.
Ndryshe, ky është zjarri më vdekjeprurës në një fabrikë në Korenë e Jugut që nga viti 2024 kur 23 punëtorë vdiqën në një fabrikë baterish litiumi në Hwaseong, pranë Seulit. /Telegrafi/