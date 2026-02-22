Toyota RAV4 Plug-In Hybrid i Japonisë mund të furnizojë me energji shtëpinë tuaj për një javë
Toyota ofron versione të shumta të RAV4 Plug-In Hybrid të ri në SHBA. Blerësit mund të zgjedhin nga modeli i fuqishëm Woodland, XSE elegant ose GR Sport i ri sportiv - të gjitha me fuqi hibride plug-in.
Toyota do të ketë versione të shumta të RAV4 PHEV të disponueshme edhe në Japoni. Por ndryshe nga versioni në SHBA, RAV4 PHEV japonez bën diçka shumë unike, transmeton Telegrafi.
Toyota kohët e fundit njoftoi RAV4 PHEV për tregun e saj vendas, të kompletuar me atë që e quan "modaliteti i furnizimit me energji HV".
Ata që janë të njohur me automjetin-në-ngarkesë ose automjetin-në-shtëpi (V2L dhe V2H) - është në thelb kjo.
Megjithatë, ndryshe nga disa funksione të tjera V2H, "furnizimi me energji HV" i RAV4 PHEV është edhe më i aftë se ai që ofrojnë prodhuesit e automjeteve si Ford dhe GM.
Sipas Toyota-s, furnizimi me energji HV i RAV4 PHEV mund të furnizojë me energji një shtëpi të tërë në Japoni për më gjatë se shumë alternativa.
Ai përmban një prizë furnizimi me energji 100 volt, e cila është standardi në Japoni (krahasuar me 120 voltët e përdorur në SHBA). Me këtë, RAV4 do të dërgojë deri në 1.5 kilovat energji në shtëpinë tuaj.
Duhet pranuar se shifra e prodhimit nuk është aq mbresëlënëse në krahasim. Ford F-150 Lightning ka një kapacitet V2H prej 9.6 kW, i cili do të furnizojë me energji shtëpinë tuaj kudo për rreth tre ditë në përdorim maksimal.
Edhe me një prodhim relativisht më të vogël, Toyota thotë se RAV4 PHEV mund të furnizojë me energji një shtëpi tipike në Japoni për deri në 6.5 ditë, duke supozuar një shkallë mesatare përdorimi prej rreth 400 vat. /Telegrafi/