"Toy Story 5" fitoi më shumë se 800 milionë dollarë deri më tani, a mund ta tejkalojë suksesin e filmit të mëparshëm të francizes
Filmi "Toy Story 5" ka arritur një tjetër moment të rëndësishëm në kinematë botërore me më shumë se 800 milionë dollarë shitje biletash në të gjithë botën.
Pas tre fundjavash publikimi, vazhdimi i animuar fitoi 381 milionë dollarë në Shtetet e Bashkuara dhe 427.3 milionë dollarë jashtë SHBA-së, duke e çuar totalin e tij në mbarë botën në një shifër marramendëse prej 808.6 milionë dollarësh.
Me këtë ritëm, “Toy Story 5” është gati të kalojë 1 miliard dollarë dhe përfundimisht mund të kalojë “Toy Story 4” të vitit 2019 (1.07 miliardë dollarë) si vazhdimi me fitimet më të larta në françizën e dashur të animuar të Disney dhe Pixar.
Aktualisht është filmi i tretë më i madh hollivudian i vitit, pas "Super Mario Galaxy Movie" (1.009 miliardë dollarë) dhe filmit biografik të Michael Jackson "Michael" (991 milionë dollarë).
Meqenëse "Mario" dhe "Michael" u publikuan në pranverë dhe kanë zvogëluar ndjeshëm shfaqjet e tyre në kinema, "Toy Story 5" pritet t'i tejkalojë këta tituj në listat globale të biletave.
"Toy Story 5" u shfaq premierë në mesin e qershorit dhe fitoi një rekord prej 160 milionë dollarësh në fundjavën e parë, një rekord për të gjithë aktorët.
"Toy Story 4" mbante më parë rekordin për serialin 30-vjeçar me fitimet më të larta me 120 milionë dollarë. "Toy Story 5" pati gjithashtu fundjavën e dytë më të madhe të hapjes për një film të animuar në histori, pas "Incredibles 2" të vitit 2018 me 182.7 milionë dollarë.
Falë vullnetit të mirë ndaj kompanisë së prodhimit, si dhe kritikave dhe reagimeve të shkëlqyera nga publiku, "Toy Story 5" mbeti një tërheqje për publikun familjar pavarësisht konkurrencës nga një aventurë tjetër për fëmijë, "Minions & Monsters".
"Toy Story 5" ka një buxhet gjigant prej 250 milionë dollarësh, por tashmë e ka justifikuar çmimin e tij, që është vetëm të ardhurat e papritura nga kinematë. Edhe pa vazhdime të reja për të nxitur interesin, "Toy Story" fiton më shumë se 1 miliard dollarë në vit në shitjet botërore të produkteve të konsumit, lojërave dhe botimeve.