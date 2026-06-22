"Toy Story 5" arkëton 15 milionë euro - lë pas filmat e tjerë të vitit 2026
Filmi i Disney dhe Pixar, "Toy Story 5", pritet të dominojë kinematë këtë fundjavë dhe të realizojë një nga premierat më të mëdha të vitit.
Vazhdimi i animuar ka arkëtuar rreth 15,2 milionë euro në para-shfaqje.
Ky është rezultati më i mirë i para-shfaqjeve për vitin 2026, duke tejkaluar suksesin e filmit "Michael", i cili kishte fituar rreth 11 milionë euro.
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Gjithashtu, është rezultati i dytë më i mirë i para-shfaqjeve për një film të animuar, pas "Incredibles 2" të vitit 2018, i cili kishte arkëtuar rreth 16,1 milionë euro.
Filmi "Michael" kishte siguruar rreth 84,4 milionë euro gjatë fundjavës së parë, ndërsa "Incredibles 2" kishte arritur në rreth 159 milionë euro.
"Toy Story 5" pritet të arkëtojë nga 126 deri në 130 milionë euro gjatë fundjavës së hapjes, ndërsa disa parashikime më optimiste e vendosin rezultatin midis 139 dhe 152 milionë eurove, pas vlerësimeve shumë pozitive nga kritikët.
Filmi pritet të tejkalojë lehtësisht "Toy Story 4", i cili kishte debutuar me rreth 104 milionë euro pas rreth 10,4 milionë eurove të fituara në para-shfaqje, duke vendosur një rekord të ri për serinë.
Në tregjet ndërkombëtare, "Toy Story 5" pritet të hapet me rreth 117 milionë euro, duke e çuar totalin global në më shumë se 239 milionë euro.
Filmi ka një buxhet prej rreth 217 milionë eurosh, pa përfshirë kostot e marketingut, çka e bën një projekt të kushtueshëm, por me potencial të madh fitimi për Disney.
Kompania kishte shënuar më herët gjatë këtij viti një tjetër sukses me filmin e animuar "Hoppers", i cili ka arkëtuar pothuajse 339 milionë euro në mbarë botën.
Në "Toy Story 5", teknologjia paraqitet si antagonisti i ri.
Buzz, Woody, Jessie dhe pjesa tjetër e lodrave përballen me një ndryshim të madh në botën e lojërave kur tableti inteligjent Lilypad sjell kaos.
Në kastin e zërave rikthehen Tom Hanks, Tim Allen dhe Joan Cusack, ndërsa pjesë e historisë bëhen edhe Conan O'Brien dhe Greta Lee.
Filmi i mëparshëm i serisë, "Toy Story 4" i vitit 2019, kishte fituar më shumë se 870 milionë euro në arkat botërore, ndërsa e gjithë marka gjeneron mbi 870 milionë euro në vit nga produktet e konsumit, lojërat dhe botimet. /Telegrafi/