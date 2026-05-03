Tottenhami fiton ndaj Aston Villas dhe largohet nga zona e rënies
Tottenham është larguar nga zona e rënies nga Liga Premier, pasi shënoi një fitore shumë të rëndësishme 2-1 si mysafir ndaj Aston Villas.
Për Spurs kjo ishte hera e parë që regjistrojnë dy fitore radhazi në kampionat që nga javët e para të sezonit, duke i dhënë frymëmarrje ekipit në garën për mbijetesë.
Skuadra e Roberto De Zerbit e nisi ndeshjen me intensitet të lartë dhe e shfrytëzoi paqartësinë e Aston Villas në fazën mbrojtëse për ta marrë kontrollin që në start.
Goli i epërsisë erdhi pasi një top i larguar pjesërisht u kthye te Conor Gallagher, i cili gjuajti nga distanca dhe shënoi golin e tij të parë me fanellën e Tottenhamit.
Pak më vonë, Tottenham e dyfishuan avantazhin. Richarlison realizoi me kokë pas një harkimi të Destiny Udogie, duke i dërguar mysafirët në pushim me rezultat 2-0 dhe me një epërsi të madhe psikologjike.
Aston Villa u përpoq të reagojë, por pjesa e parë ishte e zbehtë për vendasit, të cilët nuk arritën të regjistrojnë asnjë goditje në portë.
Në minutat shtesë, Emiliano Buendía shënoi me kokë për 2-1, por goli erdhi shumë vonë dhe shërbeu vetëm si ngushëllim, pasi Tottenham e ruajtën rezultatin deri në vërshëllimën e fundit.
Me këtë fitore, Tottenham ngjitet mbi tre vendet e fundit të renditjes dhe e forcon edhe më shumë formën e mirë, pasi shtatë nga tetë fitoret e fundit në kampionat i ka regjistruar jashtë fushe. /Telegrafi/