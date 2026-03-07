Toshkovski: MPB po punon drejt përforcimit të kapaciteteve për zbulimin dhe parandalimin e krimit
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski theksoi se MPB po punon vazhdimisht për të forcuar kapacitetet institucionale dhe për të përmirësuar mekanizmat për zbulimin dhe parandalimin e krimit, ku çdo rast trajtohet në bazë të provave dhe në koordinim me prokuroritë kompetente dhe institucionet e tjera.
"Qëllimi ynë është që institucionet të funksionojnë profesionalisht, transparentisht dhe pa selektivitet. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk duhet të varet nga interesat personale ose politike të askujt, por ekskluzivisht nga faktet dhe provat. Ligji duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë", theksoi Toshkovski.
Ministri theksoi se besimi i qytetarëve në institucione ndërtohet përmes rezultateve konkrete, veprimeve të vazhdueshme dhe një mesazhi të qartë se askush nuk është mbi ligjin.
"Kur institucionet funksionojnë profesionalisht dhe me përgjegjësi, qytetarët e njohin këtë angazhim. Detyra jonë është të tregojmë se sistemi funksionon, se çdo rast hetohet plotësisht dhe se askush nuk është i paprekshëm kur bëhet fjalë për shkeljen e ligjit. Vetëm në këtë mënyrë mund të rikthehet besimi në institucione", theksoi Ministri.
Toshkovski shtoi se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimit ekonomik është një nga prioritetet e Ministrisë së Brendshme, me aktivitete intensive që po ndërmerren për të zbuluar rrjetet kriminale dhe për të ndjekur penalisht të gjithë të përfshirët.
“Po punojmë në mënyrë sistematike, nëpërmjet koordinimit me prokurorët, institucionet financiare dhe autoritetet e tjera kompetente. Kjo luftë kërkon këmbëngulje, profesionalizëm dhe bashkëpunim të fortë institucional, pasi këto janë raste komplekse që shpesh kanë një dimension ndërkombëtar”, theksoi ministri.
Duke iu referuar rastit të sekuestrimit të drogës në Serbi, Toshkovski theksoi se institucionet kompetente po punojnë në mënyrë aktive për të përcaktuar të gjitha rrethanat që lidhen me rastin, në bashkëpunim të ngushtë me shërbimet partnere nga rajoni dhe Evropa.
“Krimi ndërkufitar kërkon bashkëpunim të fortë ndërkombëtar. Shkëmbimi i informacionit dhe koordinimi me institucionet partnere nga rajoni dhe Evropa janë çelësi për çmontimin me sukses të rrjeteve kriminale dhe përcaktimin e së vërtetës së plotë rreth rasteve të tilla. Detyrimi ynë është të përcaktojmë të gjitha faktet dhe të veprojmë në përputhje me ligjin”, deklaroi Toshkovski.
Ministri theksoi se Ministria e Brendshme vazhdon me aktivitete që synojnë modernizimin e shërbimeve policore, përmirësimin e kapaciteteve operative dhe avancimin e mekanizmave hetimorë, me qëllim që të merren më efektivisht me të gjitha format e krimit. “Krimi modern po ndryshon dhe po bëhet gjithnjë e më i sofistikuar, prandaj institucionet duhet të përmirësojnë vazhdimisht kapacitetet, teknologjinë dhe metodologjinë e tyre të punës. Vetëm me institucione të forta, profesionale dhe moderne mund t'i luftojmë në mënyrë efektive këto fenomene”, theksoi Toshkovski.
Ai theksoi se Ministria e Brendshme mbetet e përkushtuar për krijimin e një shoqërie të sigurt në të cilën mbizotëron sundimi i ligjit dhe institucionet punojnë ekskluzivisht në interes të qytetarëve.