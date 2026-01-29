Toshkovski: MPB-ja ende nuk ka dorëzuar deri te Qeveria sistematizimin e ri
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski tha sot se nuk do të lejoj kurrë që siguria të rrezikohet në asnjë qytet në Maqedoni me emërime, shkarkime, largime ose ndonjë riorganizim tjetër të strukturave të brendshme të MPB-së.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve, Toshkovski theksoi se në dy vitet e fundit, siguria e qytetarëve ka qenë shumë e favorshme, veçanërisht nëse merren parasysh shifrat totale të krimit të cilat, siç përmendi, “janë më të mirat në 20 vitet e fundit”.
Ministri informoi gjithashtu se MPB-ja deri te qeveria ende nuk ka dorëzuar sistematizimin e ri.
“Stacionet policore në Dibër, Strumicë, Shtip, Saraj, Ilinden do të punojnë sipas ligjit dhe sistematizimit. Një sistematizim i ri ende nuk i është propozuar Qeverisë nga MPB-ja dhe Qeveria nuk ka miratuar një sistematizim të ri për punën e MPB-së. Kur të përgatitet një sistematizim i ri nga shërbimet e MPB-së, ai do t’i propozohet Qeverisë dhe kur ajo ta miratojë, ne do të vazhdojmë ta implementojmë. Gjithçka që kemi bërë në 1.5-2 vitet e fundit tregon se siguria e qytetarëve është përmirësuar ndjeshëm në krahasim me më parë, veçanërisht nëse merren parasysh shifrat për kriminalitetin total. Shifrat janë më të mirat në 20 vitet e fundit”, theksoi Toshkovski.