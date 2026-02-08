Top klubet evropiane e kanë në listë Enriquen, mësohet hapi i PSG-së
Luis Enrique është shndërruar në një nga trajnerët më të kërkuar në Evropë, ndërsa Paris Saint-Germain po përballet me nevojën për të vepruar shpejt për të siguruar të ardhmen e tij.
Sipas L’Equipe, trajneri spanjoll do të ishte i mbrojtur nga një largim i mundshëm vetëm nëse klubi parisien finalizon me kohë zgjatjen e kontratës së tij.
Në dritën e punës që ka bërë në krye të PSG-së, 55-vjeçari shihet si njeriu që ka rikthyer identitetin dhe strukturën taktike të skuadrës. Ai ka riformësuar projektin sportiv, duke ndërtuar një ekip më të balancuar dhe me një filozofi të qartë loje, çka ka rikthyer besimin brenda klubit dhe te tifozët.
Megjithatë, performancat e tij nuk kanë kaluar pa u vënë re. Disa nga klubet më të mëdha të Evropës e kanë vendosur Enriquen në radar, duke e konsideruar si një opsion ideal për projektet e tyre afatgjata. Interesimi pritet të rritet edhe më shumë me afrimin e verës, veçanërisht duke pasur parasysh se ai po hyn në vitin e fundit të kontratës aktuale.
PSG, nga ana tjetër, nuk ka ndërmend të rrezikojë humbjen e trajnerit që konsiderohet kyç për suksesin e ardhshëm.
Drejtuesit janë të vetëdijshëm për situatën dhe synojnë të mbyllin marrëveshjen për zgjatjen e kontratës përpara merkatos verore, në mënyrë që të shmangin ekspozimin ndaj ofertave të mundshme nga rivalët evropianë.