Top 25 klubet që kanë fituar më së shumti para nga shitja e biletave në Evropë
Shtëpia e futbollit UEFA ka publikuar listën se sa kanë fituar klubet nga shitjet e biletave në top pesë ligat evropiane.
Ajo që befason është AC Milani, ku pavarësisht që po luftonte për titull në Serie A renditet vetëm në pozitën e 16-të me 2.9 milionë euro fitime.
Barcelona ndërkohë renditet e pesta kurse siç e kanë emrin, Real Madridi ose “Mbretërit” prijnë si skuadra më e shikuar në botë.
Lista e plotë:
25.Roma – 2.2 milionë euro
24.Celtic Glasgow – 2.2 milionë euro
23.Borussia Dortmund – 2.3 milionë euro
22.Fenerbahce – 2.3 milionë euro
21.Eintracht Frankfurt – 2.4 milionë euro
20.Newcastle United – 2.5 milionë euro
19.Aston Villa – 2.5 milionë euro
18.Juventus – 2.6 milionë euro
17.West Ham – 2.6 milionë euro
16.AC Milan – 2.9 milionë euro
15.Olympique Marseille – 3.1 milionë euro
14.Atletico Madrid – 3.1 milionë euro
13.Galatasaray – 3.1 milionë euro
12.Inter Milan – 3.2 milionë euro
11. Man City – 3.4 milionë euro
10. Stuttgart – 3.4 milionë euro
9.Chelsea – 3.7 milionë euro
8.Liverpool – 5.1 milionë euro
7.Man Utd – 5.2 milionë euro
6.Tottenham – 5.2 milionë euro
5.FC Barcelona – 5.4 milionë euro
4.Bayern Munich – 5.9 milionë euro
3.Arsenal – 6.1 milionë euro
2.PSG – 6.7 milionë euro
1.Real Madrid – 7.9 milionë euro./Telegrafi/