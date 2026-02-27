Shtëpia e futbollit UEFA ka publikuar listën se sa kanë fituar klubet nga shitjet e biletave në top pesë ligat evropiane.

Ajo që befason është AC Milani, ku pavarësisht që po luftonte për titull në Serie A renditet vetëm në pozitën e 16-të me 2.9 milionë euro fitime.

Barcelona ndërkohë renditet e pesta kurse siç e kanë emrin, Real Madridi ose “Mbretërit” prijnë si skuadra më e shikuar në botë.

Lista e plotë:

25.Roma – 2.2 milionë euro

24.Celtic Glasgow – 2.2 milionë euro

23.Borussia Dortmund – 2.3 milionë euro

22.Fenerbahce – 2.3 milionë euro

21.Eintracht Frankfurt – 2.4 milionë euro

20.Newcastle United – 2.5 milionë euro

19.Aston Villa – 2.5 milionë euro

18.Juventus – 2.6 milionë euro

17.West Ham – 2.6 milionë euro

16.AC Milan – 2.9 milionë euro

15.Olympique Marseille – 3.1 milionë euro

14.Atletico Madrid – 3.1 milionë euro

13.Galatasaray – 3.1 milionë euro

12.Inter Milan – 3.2 milionë euro

11. Man City – 3.4 milionë euro

10. Stuttgart – 3.4 milionë euro

9.Chelsea – 3.7 milionë euro

8.Liverpool – 5.1 milionë euro

7.Man Utd – 5.2 milionë euro

6.Tottenham – 5.2 milionë euro

5.FC Barcelona – 5.4 milionë euro

4.Bayern Munich – 5.9 milionë euro

3.Arsenal – 6.1 milionë euro

2.PSG – 6.7 milionë euro

1.Real Madrid – 7.9 milionë euro./Telegrafi/


