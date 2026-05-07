Tonali dhe Fagioli marrin dënimet përfundimtare për skandalin e lojërave të fatit
Raportimet nga Italia konfirmojnë se reprezentuesit italianë Sandro Tonali dhe Nicolo Fagioli i kanë marrë dënimet e tyre përfundimtare, teksa hetimet për aktivitetin e tyre të paligjshëm të basteve më në fund kanë marrë epilog dhe çështja është mbyllur përfundimisht.
Tonali dhe Fagioli kishin vuajtur tashmë pezullime të gjata në periudhën 2023–2024 për përfshirjen e tyre në praktika të paligjshme të basteve, të cilat përfshinin edhe bastet mbi ndeshje futbolli, diçka që është e ndaluar për lojtarët profesionistë.
Në tetor të vitit 2023, FIGC konfirmoi se Tonali duhej të vuante një pezullim prej 10 ndeshjesh për përfshirjen e tij, si dhe u urdhërua të paguante një gjobë prej 20 mijë eurosh dhe të merrte pjesë në një seri aktivitetesh me karakter edukues, për të paralajmëruar të tjerët rreth rreziqeve të varësisë nga lojërat e fatit.
Edhe Fagioli u ndëshkua me një pezullim prej shtatë muajsh dhe një gjobë prej 12,500 eurosh.
Këto ishin dënime “sportive” të dhëna nga Federata Italiane e Futbollit, por ato janë të ndara nga hetimi penal që u hap në prill të vitit 2025.
Tonali dhe Fagioli u akuzuan se kishin luajtur në faqe të paligjshme bastesh, se i kishin promovuar këto platforma te sportistë të tjerë profesionistë, si dhe se kishin hapur llogari dhe kryer pagesa në emër të kolegëve të tyre.
Raportet e së enjtes nga disa media italiane, përfshirë Corriere dello Sport, konfirmojnë se hetimi për çështjen e basteve të paligjshme tashmë ka përfunduar, çka do të thotë se rasti është mbyllur përfundimisht.
Sandro Tonali do të duhet të paguajë një gjobë prej 78,000 eurosh, ndërsa Nicolo Fagioli është dënuar me një muaj burg me kusht./Telegrafi/