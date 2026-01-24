Tjetër paraqitje vendimtare: Ylber Ramadani shpallet “Lojtari i ndeshjes” ndaj Lazios
Mesfushori Ylber Ramadani është shpallur lojtari më i mirë i ndeshjes në përballjen ndaj Lazios.
Lecce mori një pikë të madhe në shtëpi ndaj Lazios, ku epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 0-0.
Ylli shqiptar bëri shtatë ndërhyrje si dhe fitoi 10 herë topin ndërsa edhe kompletoi 39 pasime nga 44 të tentuara, kësisoj nga “SofaScore” u vlerësua me notën 8.9.
Pas ndeshjes, Serie A ia dha epitetin e lojtarit më të mirë, çmim që Ramadani tashmë e ka fituar disa herë në Serie A.
“Ramadani është lojtari më i mirë i ndeshjes”, shkroi ndër të tjera klubi i Lecces.
Ramadani è il Panini player of the match di #LecceLazio 🔝 pic.twitter.com/vRGJAw80Jb
— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 24, 2026
Përndryshe, Lecce këtë edicion po lufton për mbijetesë duke zënë pozitën e 17-të në tabelë me 18 pikë./Telegrafi
