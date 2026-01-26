Tiganët tuaj do të jenë si të rinj me një truk të thjeshtë dhe natyral pastrimi
Parandalimi i grumbullimit të yndyrës në tiganë mund të jetë i vështirë nëse i përdorni shpesh, por në fakt ato janë më të lehta për t'u pastruar nga sa mund të mendoni.
Me kalimin e kohës, yndyra dhe papastërtia mund të grumbullohen në tiganët tuaj, duke i bërë ato të duken të pista. Megjithatë, me një truk të thjeshtë pastrimi, tiganët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të jenë përsëri të rinj.
Së pari, duhet të mbushni një tigan me ujë të nxehtë. Pastaj, duhet të shtoni pak uthull dhe një majë sode buke. Pas kësaj, ndizni sobën dhe lërini përbërësit në enë të ziejnë për 20 minuta në zjarr të ulët.
Pasi të vlojë, kullojeni me kujdes tiganin përpara se ta pastroni me detergjent dhe ujë të nxehtë. Në fund, shpëlajeni me ujë të ftohtë dhe papastërtia duhet të hiqet nga tigani juaj.
Duke përdorur këtë metodë në vend të kimikateve të ashpra, do të vini re një ndryshim të madh.
Shërbimi i pastrimit shtëpiak Tidy Pig Cleaning thotë se duhet t'i pastroni tiganët me kujdes.
Ata ndanë gjithashtu disa këshilla për të parandaluar grumbullimin e papastërtisë. Është e rëndësishme të mos gatuani në nxehtësi tepër të lartë. Mbinxehja çon në njollosje dhe mbetje të djegura.
Një tjetër këshillë që dhanë ishte që ta lini gjithmonë tiganin të ftohet para se ta lani dhe të mbani mend se ndryshimet e papritura të temperaturës mund ta shtrembërojnë metalin. Gjithashtu, duhet të përdorni enë druri ose silikoni në vend të veglave metalike të cilat mund ta gërvishtin sipërfaqen.