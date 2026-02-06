Tiganët do të jenë pa njolla dhe do të duken ‘krejtësisht të rinj’ me këtë metodë natyrale të thjeshtë që zgjat vetëm disa minuta
Nuk ka gjë më të bezdisshme sesa të gatuash dhe të kuptosh që gjithë mundi yt po dëmton enët e kuzhinës.
Nëse ke vënë re se tiganët e tu, sidomos ata prej çeliku inox, kanë marrë njolla kafe jo të bukura, nuk ka nevojë të shqetësohesh për t’i hedhur.
Krijuesja e TikTok-ut, Elle Kress, një nënë e dy fëmijëve nga Australia, ndau së fundmi metodën e saj të preferuar për të hequr këto njolla nga enët. Gjithçka që të duhet është një frut që me shumë mundësi e ke në frigorifer. Në përshkrimin e videos, Elle thotë:
“Mos i hidhni tiganët prej çeliku inox nëse kanë njolla kafe, pa provuar këtë metodë!”
Si të pastroni tiganët prej çeliku inox
Nëse ke njolla kafe në tiganët e çelikut inox, edhe pse i ke fërkuar shumë, ato zakonisht krijohen nga:
Yndyra e djegur;
Depozitat minerale nga uji i forte;
Mbinxehja, që krijon ndryshime ngjyre.
Këto njolla zakonisht nuk janë të dëmshme, por mund të duken të bezdisshme.
Elle ndau një mënyrë shumë të thjeshtë për t’i hequr, e cila funksionon edhe për tiganë “shumë të ndotur” me njolla kafe. Ajo thotë se ky truk “do t’ju ndryshojë jetën”.
Hapat:
Vendos tiganin prej çeliku inox mbi sobë;
Prit një limon përgjysmë dhe shtrydhe lëngun mbi tigan;
Ndeze sobën në temperaturë të lartë (pak më poshtë maksimumit);
Shto ujë të vluar nga çajniku dhe lëre të vlojë;
Pasi uji të vlojë, përdor një lugë druri dhe fërko lehtë njollat kafe. Ato duhet të fillojnë të zhduken;
Kur njollat të fillojnë të shkrihen, hiqe tiganin nga zjarri;
Hidhe ujin me limon, shpëlaje tiganin dhe fërkoje me një sfungjer.
Rezultati: njollat kafe duhet të zhduken. Elle thotë:
“Sinqerisht, duket sikur është krejtësisht i ri”.
Pse funksionon limoni?
Limoni ndihmon për të hequr njollat kafe për shkak të acidit citrik, që vepron si pastrues natyral. Ai:
Shpërndan depozitat minerale;
Heq mbetjet e ushqimit të djegur dhe njollat nga nxehtësia;
Rikthen shkëlqimin natyral të metalit.
Gjithashtu, limoni ka efekt të lehtë zbardhues, duke ndihmuar në largimin e njollave më të vështira dhe të pakëndshme.