Nuk ka gjë më të bezdisshme sesa të gatuash dhe të kuptosh që gjithë mundi yt po dëmton enët e kuzhinës.

Nëse ke vënë re se tiganët e tu, sidomos ata prej çeliku inox, kanë marrë njolla kafe jo të bukura, nuk ka nevojë të shqetësohesh për t’i hedhur.

Krijuesja e TikTok-ut, Elle Kress, një nënë e dy fëmijëve nga Australia, ndau së fundmi metodën e saj të preferuar për të hequr këto njolla nga enët. Gjithçka që të duhet është një frut që me shumë mundësi e ke në frigorifer. Në përshkrimin e videos, Elle thotë:

“Mos i hidhni tiganët prej çeliku inox nëse kanë njolla kafe, pa provuar këtë metodë!”

Si të pastroni tiganët prej çeliku inox

Nëse ke njolla kafe në tiganët e çelikut inox, edhe pse i ke fërkuar shumë, ato zakonisht krijohen nga:

Yndyra e djegur;

Depozitat minerale nga uji i forte;

Mbinxehja, që krijon ndryshime ngjyre.

Këto njolla zakonisht nuk janë të dëmshme, por mund të duken të bezdisshme.

Elle ndau një mënyrë shumë të thjeshtë për t’i hequr, e cila funksionon edhe për tiganë “shumë të ndotur” me njolla kafe. Ajo thotë se ky truk “do t’ju ndryshojë jetën”.

Hapat:

Vendos tiganin prej çeliku inox mbi sobë;

Prit një limon përgjysmë dhe shtrydhe lëngun mbi tigan;

Ndeze sobën në temperaturë të lartë (pak më poshtë maksimumit);

Shto ujë të vluar nga çajniku dhe lëre të vlojë;

Pasi uji të vlojë, përdor një lugë druri dhe fërko lehtë njollat kafe. Ato duhet të fillojnë të zhduken;

Kur njollat të fillojnë të shkrihen, hiqe tiganin nga zjarri;

Hidhe ujin me limon, shpëlaje tiganin dhe fërkoje me një sfungjer.

Rezultati: njollat kafe duhet të zhduken. Elle thotë:

“Sinqerisht, duket sikur është krejtësisht i ri”.

Pse funksionon limoni?

Limoni ndihmon për të hequr njollat kafe për shkak të acidit citrik, që vepron si pastrues natyral. Ai:

Shpërndan depozitat minerale;

Heq mbetjet e ushqimit të djegur dhe njollat nga nxehtësia;

Rikthen shkëlqimin natyral të metalit.

Gjithashtu, limoni ka efekt të lehtë zbardhues, duke ndihmuar në largimin e njollave më të vështira dhe të pakëndshme.

