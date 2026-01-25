Thirrje në Gjermani për tërheqjen e arit nga SHBA-ja
Gjermania po përballet me thirrje për të tërhequr arin e saj me vlerë miliarda euro nga kasafortat e SHBA-së, e nxitur nga ndryshimi në marrëdhëniet transatlantike dhe paparashikueshmëria e presidentit amerikan Donald Trump.
Gjermania mban rezervat e dyta më të mëdha kombëtare të arit në botë pas SHBA-së, nga të cilat afërsisht 1.236 ton me vlerë afërsisht 164 miliardë euro ruhen në New York.
Emanuel Monch, një ekonomist i shquar dhe ish-drejtues i kërkimit në bankën federale të Gjermanisë, Bundesbank, bëri thirrje që ari të sillet në atdhe, duke thënë se ishte shumë “e rrezikshme” që të mbahej në SHBA nën administratën aktuale.
“Duke pasur parasysh situatën aktuale gjeopolitike, duket e rrezikshme të ruhet kaq shumë ar në SHBA”, tha ai.
“Në interes të një pavarësie më të madhe strategjike nga SHBA-ja, Bundesbank do të ishte mirë të merrte në konsideratë riatdhesimin e arit”, shtoi Monch.
Por, Stefan Kornelius, zëdhënësi i qeverisë së koalicionit të Friedrich Merz, tha së fundmi se tërheqja e rezervave të arit nuk ishte aktualisht në shqyrtim.
Rezervat totale të arit të Gjermanisë vlejnë pothuajse 450 miliardë euro.
Pak më shumë se gjysma mbahen në Bundesbank në Frankfurt am Main, 37% në kasafortat e Rezervës Federale të SHBA-së në New York dhe 12% në Bankën e Anglisë në Londër, qendra globale e tregtimit të arit. /Telegrafi/