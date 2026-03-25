Therje me thikë në Fushë Kosovë, të lënduarit në trajtim mjekësor
Disa persona janë therë me mjet të mprehtë (thikë) sot rreth orës 01:30 në rrugën “Shefki Kuleta”, në Fushë Kosovë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e prishtinës, Agron Borovci.
Sipas tij, të dyshuarit (të lënduar) kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor ndërkaq me rekomandimin e prokurorit te shtetit është iniciuar një hetim ne drejtim të veprës penale “Lëndim I rëndë trupor”.
“Informata është pranuar rreth orës 01:30, se në rrugën “Shefki Kuleta” në Fushë Kosovë, dyshohet për një rast te therjes me thike. Policia ka dale në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para është bërë e ditur se ngjarja ka ndodhur në një lokal me ç ‘rast dyshohet të jetë përdorur thika dhe spreji. Të dyshuarit (të lënduar) kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor ndërkaq me rekomandimin e prokurorit te shtetit është iniciuar një hetim ne drejtim të veprës penale ‘Lëndim i rëndë trupor’ “, ka thënë Borovci. /Telegrafi/