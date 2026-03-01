Theret me thikë një person në Graçanicë
Një person ka mbetur i lënduar rëndë si pasojë e një sulmi me thikë që ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në Llapnasellë, komuna e Graçanicës.
Sipas informacioneve fillestare, pas një fjalosjeje mes palëve, i dyshuari mashkull kosovar (m/k) ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar (m/k), duke e goditur atë me thikë. Pas sulmit, i dyshuari është larguar në drejtim të panjohur.
Viktima ka pësuar lëndime trupore dhe fillimisht është dërguar për trajtim në Qendrën e Emergjencës në Graçanicë, ndërsa më pas është transferuar në Spitalin e Mitrovicës së Veriut për tretman të mëtutjeshëm mjekësor.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa rasti po hetohet nga organet e rendit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate