Theren me thikë dy persona në Rahovec, të dyshuarit dërgohen në mbajtje
Dy persona janë arrestuar pasi që të njëjtit gjatë përleshjes kanë therë me thikë dy të tjerë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 22:30, në Rahovec.
Tutje bëhet e ditur se viktimat kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa me vendim të prokurorit njëri nga të dyshuarit dërgohet në mbajtje.
“ Rahovec 05.07.2026-22:30. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që të njëjtit gjatë përleshjes, kanë therur me thikë dy viktimat meshkuj kosovarë. Viktimat kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa me vendim të prokurorit njeri nga të dyshuarit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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